Straka startet bei PGA Championship mit zwei über Par

Von: apa

Für Österreichs Golfstar Sepp Straka ist der Start in die 107. Ausgabe der US PGA Championship nicht nach Wunsch verlaufen. Der Wiener spielte am Donnerstag auf dem Par-71-Platz eine 73er-Runde und reihte sich damit nur um Rang 42 ein. Straka war nach dem Triumph beim PGA-Turnier in Philadelphia als Weltranglistenneunter mit hohen Erwartungen nach Charlotte gereist, die er allerdings zumindest vorerst nicht erfüllen konnte.

Straka unterliefen Bogeys auf den Löchern 3, 5, 6, 11 und 13, immerhin gelang auf Loch 14 ein Eagle und auf Loch 7 ein Birdie.