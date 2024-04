Straka startet mit Rang vier ins Turnier von Hilton Head

Starker Auftakt von Straka in South Carolina

Sepp Straka ist stark in das PGA-Golfturnier in Hilton Head (South Carolina) gestartet. Der 30-jährige Wiener blieb am Donnerstag auf der ersten Runde mit 66 Schlägen fünf unter Par und war damit Vierter. Besser waren zum Auftakt nur der US-Amerikaner J.T. Poston mit 63 sowie die Ex-aequo-Zweiten Collin Morikawa aus den USA und Seamus Power aus Irland mit 65. Der Weltranglistenerste und Augusta-Sieger Scottie Scheffler war vorerst 26. (69).