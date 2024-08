Straka torpediert Memphis-Aufholjagd mit finalem Doppelbogey

Von: apa

Golfer Sepp Straka hat beim PGA-Turnier in Memphis nach schwacher erster Runde (71) mit einer 67 Boden gutgemacht. Auf dem Par-70-Kurs des ersten, ohne Cut gespielten Fed-Ex-Cup-Events war der Österreicher am Freitag nach sechs Birdies und einem Bogey auf Kurs Top 20 gelegen, ein Doppelbogey auf der 18 warf ihn aber auf gesamt zwei unter Par und mit 138 Schlägen auf Platz 33 zurück. In Front liegen Denny McCarthy (USA) und Hideki Matsuyama (JPN) mit 129.