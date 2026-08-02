Stürmer Daghim wechselt von Salzburg zu Hoffenheim

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Red Bull Salzburg hat Stürmer Adam Daghim an den deutschen Fußball-Bundesligisten 1899 Hoffenheim abgegeben. Der 20-jährige Däne kam im Sommer 2023 aus Aarhus nach Salzburg, wo er es für die Kampfmannschaft in 57 Matches auf sechs Treffer und fünf Assists brachte. In der vergangenen Saison war Daghim bereits Leihspieler bei Wolfsburg. Beim Club von Trainer Christian Ilzer und Sportchef Andreas Schicker erhielt er nun einen “langfristigen Vertrag”, wie Hoffenheim mitteilte.

Laut Informationen des “Kicker” überweist Hoffenheim 13 Millionen Euro an Salzburg.