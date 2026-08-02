Aktuelle Seite: Home > Sport > Stürmer Daghim wechselt von Salzburg zu Hoffenheim
Daghim stürmt ab sofort für Hoffenheim

Stürmer Daghim wechselt von Salzburg zu Hoffenheim

Sonntag, 02. August 2026 | 22:17 Uhr
Daghim stürmt ab sofort für Hoffenheim
APA/APA/KRUGFOTO/KRUGFOTO
Schriftgröße

Von: importer

Red Bull Salzburg hat Stürmer Adam Daghim an den deutschen Fußball-Bundesligisten 1899 Hoffenheim abgegeben. Der 20-jährige Däne kam im Sommer 2023 aus Aarhus nach Salzburg, wo er es für die Kampfmannschaft in 57 Matches auf sechs Treffer und fünf Assists brachte. In der vergangenen Saison war Daghim bereits Leihspieler bei Wolfsburg. Beim Club von Trainer Christian Ilzer und Sportchef Andreas Schicker erhielt er nun einen “langfristigen Vertrag”, wie Hoffenheim mitteilte.

Laut Informationen des “Kicker” überweist Hoffenheim 13 Millionen Euro an Salzburg.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Kein Tofu auf der Alm?
Kommentare
64
Kein Tofu auf der Alm?
Hitze ohne Ende: Südtiroler Meteorologe stellt entscheidende Frage
Kommentare
45
Hitze ohne Ende: Südtiroler Meteorologe stellt entscheidende Frage
Alpenverein macht bittere Entdeckung in Martell
Kommentare
42
Alpenverein macht bittere Entdeckung in Martell
Italien setzt Schengen-Abkommen mit Spanien zeitweise aus
Kommentare
28
Italien setzt Schengen-Abkommen mit Spanien zeitweise aus
Starkregen spült Geröll und Schlamm bis zu Biathlonzentrum in Antholz
Kommentare
23
Starkregen spült Geröll und Schlamm bis zu Biathlonzentrum in Antholz
Anzeigen
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 