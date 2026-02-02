Sturm Graz verkauft Horvat an Bristol

Von: apa

Fußball-Meister Sturm Graz hat Mittelfeldspieler Tomi Horvat zu Bristol City in die zweite englische Liga abgegeben. Der 26-jährige Slowene spielte seit Sommer 2022 für die Steirer, in 165 Spielen gelangen ihm 26 Tore und 37 Vorlagen. Der Vertrag des Stammspielers bei Sturm wäre noch bis Saisonende gelaufen, womit für Bristol, den Club mit dem Salzburger Trainer Gerhard Struber, eine Ablöse fällig wird.

“Tomi hat uns frühzeitig über seine Entscheidung, seinen auslaufenden Vertrag kein weiteres Mal zu verlängern, informiert. Da der Spieler nun auch seinen klaren Wunsch, schon jetzt wechseln zu wollen, geäußert hat und Bristol unsere wirtschaftlichen Anforderungen erfüllt, haben wir dem sofortigen Wechsel zugestimmt”, sagte Sturms Sport-Geschäftsführer Michael Parensen und bedankte sich bei Horvat für seinen Einsatz.

Ebenfalls am Montag beendete Sturm das Leihgeschäft mit Innenverteidiger Tim Oermann. Wie die Steirer am Montag bekanntgaben, habe man sich mit Bayer Leverkusen auf die vorzeitige Beendigung der Leihe des 22-jährigen Deutschen geeinigt. Dafür erhält Sturm eine Entschädigung. Oermann bestritt für Sturm seit Saisonbeginn 24 Pflichtspiele.