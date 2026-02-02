Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > 6800 Hektar in Kastelruth, St. Christina und Wolkenstein betroffen
StartschussÂ fÃ¼rÂ den neuenÂ Gebietsplan Seiser Alm

6800 Hektar in Kastelruth, St. Christina und Wolkenstein betroffen

Montag, 02. Februar 2026 | 16:55 Uhr
Gebietsplan Seiser Alm Starttreffen_27.01.2026
lpa/Thomas Hofer
SchriftgrÃ¶ÃŸe

Von: luk

Bozen – Vor kurzem fand in der Landesabteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung der offizielle Startschuss zur Ausarbeitung des neuen übergemeindlichen Gebietsplans für die Seiser Alm statt. Vertretungen der Gemeinden Kastelruth, St. Christina und Wolkenstein sowie ein interdisziplinäres Expertenteam nahmen am Kickoff-Meeting am 27. Jänner in Bozen teil. Dabei wurde der Aufbau des Projekts, ein erster Zeitplan und die thematischen Schwerpunkte vorgestellt.

Der neu zu erarbeitende Plan wird den Landschaftsplan aus den 1970erJahren grundlegend erneuern. Das Planungsgebiet umfasst Teile der Gemeinden Kastelruth, St. Christina und Wolkenstein mit insgesamt rund 6.800 Hektar. Der neue Gebietsplan wird vier zentrale Themenbereiche umfassen: Naturräume und Ökologie; Agrar- und Waldlandschaft sowie traditionelle Kulturlandschaft; touristische, wirtschaftliche und freizeitbezogene Aktivitäten; Mobilität im alpinen Raum.

Ziel ist es, eine nachhaltige Entwicklung im sensiblen Natur- und Kulturraum der Seiser Alm zu gewährleisten. Dazu soll eine umfassende Aktualisierung der Inhalte, Grafiken, Schutzbestimmungen und Nutzungsregeln vorgenommen werden. “Der Start des Projekts Gebietsplan Seiser Alm markiert einen wichtigen Schritt für den Schutz und die Weiterentwicklung dieses einzigartigen Lebens- und Landschaftsraumes”, unterstreicht der Landesrat für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz und Raumentwicklung Peter Brunner.

Umfassender Beteiligungsprozess 

Der neue Gebietsplan soll unter breitem Einbezug erarbeitet werden: In Workshops, Feedbackrunden und öffentlichen Veranstaltungen sollen die Bevölkerung, Betriebe, Touristiker, Landwirte, Naturschutzakteure und weitere Interessensgruppen eingebunden werden. “Die enge Zusammenarbeit zwischen Gemeinden, Fachleuten und Interessensgruppen soll sicherstellen, dass die vielfältigen Anforderungen an Natur, Nutzung und Lebensqualität ausgewogen berücksichtigt werden”, betont der Landesrat.

“In den nächsten Monaten werden vertiefte Analysen und Habitat-Kartierungen durchgeführt und erste Planungsentwürfe erarbeitet”, erklärt die Direktorin des Landesamtes für Gemeinde- und Landschaftsplanung Carlotta Polo. “Zudem wird eine Steuerungsgruppe bestehend aus Gemeinden, Land und Fachleuten im Bereich Landschaftsplanung, Architektur, Ökologie und Partizipation eingerichtet.”

Das Kick-off-Meeting mit den Stakeholdern wird am 3. März in der Gemeinde Kastelruth stattfinden. 2027 soll der Entwurf des neuen Gebietsplanes vorliegen.

Bezirk: Salten/Schlern

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Salten/Schlern

Meistkommentiert
Olympia deluxe: Exklusives Angebot fÃ¼r zahlungskrÃ¤ftige GÃ¤ste
Kommentare
49
Olympia deluxe: Exklusives Angebot fÃ¼r zahlungskrÃ¤ftige GÃ¤ste
Italien: Tiroler Patrioten rufen PrÃ¤sident Trump zur Hilfe
Kommentare
42
Italien: Tiroler Patrioten rufen PrÃ¤sident Trump zur Hilfe
“Ja zu Lehrern und Impfungen, aber gebt uns unsere Kinder zurÃ¼ck”
Kommentare
28
“Ja zu Lehrern und Impfungen, aber gebt uns unsere Kinder zurÃ¼ck”
Mailand: Unbekannter stiehlt Wachmann Pistole und schieÃŸt auf die Polizei
Kommentare
26
Mailand: Unbekannter stiehlt Wachmann Pistole und schieÃŸt auf die Polizei
Meloni als Engel erschienen: DiÃ¶zese Rom schaltet sich ein
Kommentare
22
Meloni als Engel erschienen: DiÃ¶zese Rom schaltet sich ein
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die RÃ¼ckrunde 2025/26
Seit 18 Jahren SÃ¼dtirols Watten-Treffpunkt im Netz
Seit 18 Jahren SÃ¼dtirols Watten-Treffpunkt im Netz
watten.org
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Ãœberetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hÃ¤tte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

SÃ¼dtirol News im Google Play Store

SÃ¼dtirol News im App Store

Â© 2026 First Avenue GmbH
 