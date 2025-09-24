Sturm verliert zum Europa-League-Start bei Midtjylland 0:2

Von: apa

Für Sturm Graz ist der Start in die Ligaphase der Fußball-Europa-League missglückt. Österreichs Meister zog am Mittwoch in Herning beim FC Midtjylland mit 0:2 den Kürzeren. Großer Pechvogel war Sturm-Tormann Oliver Christensen, der nach einem durchaus kuriosen Eigentor nach einem Corner (7.) auch beim zweiten Treffer der Dänen durch Ousmane Diao (89.) patzte. Die Grazer konnten damit keine offene Rechnung mit dem Gegner begleichen.

Im November 2022 waren die Steirer nach einem 0:2 bei Midtjylland aufgrund einer verrückten Konstellation trotz acht Punkten als Letzter der Europa-League-Vierergruppe aus dem Europacup ausgeschieden. Diesmal gab es das gleiche Resultat, nicht nur wegen der Eigenfehler, sondern auch da Sturm in der Offensive kaum gefährlich werden konnte. Die nächste Chance, um es besser zu machen, bietet sich am Donnerstag (21.00 Uhr) kommende Woche, da kommen die Glasgow Rangers in die Merkur Arena. Zuvor trifft die Truppe von Trainer Jürgen Säumel dort am Sonntag in der Liga auf den TSV Hartberg.

Ohne Kiteishvili, aber mit Stankovic

Die Grazer legten ohne den aus familiären Gründen fehlenden Otar Kiteishvili, aber mit dem wieder fitten Jon Gorenc Stankovic einen Fehlstart hin. Ausgerechnet der Däne Christensen beförderte einen leicht abgelenkten und von Dju Franculino getretenen Eckball beim Klärungsversuch im kurzen Eck unglücklich ins eigene Tor. Der israelische Schiedsrichter Orel Grinfeeld hatte zuerst auf Foul am Schlussmann entschieden, nahm seine Entscheidung nach Studium der TV-Bilder aber zurück und gab das Tor. Christensen war auf der Linie leicht behindert worden, von einem Foul war nichts zu sehen.

Die körperlich starken und seit Sommer von Mike Tullberg gecoachten Dänen hatten optisch vorerst ein Übergewicht, wurden aus dem Spiel heraus aber fast nie gefährlich. Die Grazer hingegen rochen in der 29. Minute am Ausgleichstreffer. Nach einem Konter und einer Seitenverlagerung von Tomi Horvat wurde Maurice Malone ideal bedient, zögerte aber zu lange und scheiterte an Goalie Elias Olafsson. Gleich darauf schoss Dimitri Lavalee im Fünfer in die Wolken (31.), ein Abschluss von Tochi Chukwuani fiel zu schwach aus (33.). Das war auch auf der anderen Seite bei einem Cho-Kopfball der Fall (40.).

Sturm offensiv harmlos

Nach Wiederbeginn musste sich Christensen vor rund 8.500 Zuschauern bei Topchancen von Franculino (50.) und Philip Billing (57.) auszeichnen. Ein Volleytreffer des überragenden Franculino zählte zurecht wegen einer Abseitsstellung nicht (61.). Sturm versuchte auch mit einigen Wechseln für frische Impulse zu sorgen, Midtjylland brachte den Sieg aber souverän über die Zeit. Für das letzte Highlight sorgten die Heimischen auch noch. Eine Simsir-Freistoßflanke köpfelte der aufgerückte Diao ins Tor, der Ball landete allerdings nur aufgrund der tatkräftigen Mithilfe von Christensen hinter der Linie.

Sturm kassierte damit nach einem Sieg und einer klaren Niederlage in der Champions-League-Quali im dritten Europacup-Saisonspiel die zweite Niederlage. Midtjylland hat nun neun der jüngsten zehn Pflichtspiele gewonnen.