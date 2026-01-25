Aktuelle Seite: Home > Sport > Stuttgart gewinnt in Gladbach 3:0
Stuttgart bejubelte Auswärtssieg gegen Gladbach

Stuttgart gewinnt in Gladbach 3:0

Sonntag, 25. Januar 2026 | 17:30 Uhr
Stuttgart bejubelte Auswärtssieg gegen Gladbach
APA/APA/dpa/Marius Becker
Schriftgröße

Von: apa

Der VfB Stuttgart ist wieder auf Tabellenrang vier der deutschen Fußball-Bundesliga zurückgekehrt. Die Schwaben feierten am Sonntag durch Treffer von Jamie Leweling (30.), Joe Scally (67./Eigentor) und Deniz Undav (74.) einen 3:0-Auswärtssieg gegen Mittelständler Borussia Mönchengladbach und liegen damit wieder einen Punkt vor RB Leipzig, allerdings bei einem ausgetragenen Match mehr. Bei den Verlierern wurde Kevin Stöger in der 74. Minute eingewechselt.

