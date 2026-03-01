Aktuelle Seite: Home > Sport > Stuttgart verschärft die Wolfsburger Krise weiter
Stuttgart jubelt, Wolfsburg trauert

Stuttgart verschärft die Wolfsburger Krise weiter

Sonntag, 01. März 2026 | 17:47 Uhr
APA/APA/dpa/Harry Langer
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Der VfL Wolfsburg ist mit einer 0:4-Pleite in Stuttgart tiefer in die Krise gerutscht. Trainer Daniel Bauer droht nach dem siebenten sieglosen Spiel in Folge das Aus. Angesichts der Stuttgarter Überlegenheit war der Tabellenvorletzte der deutschen Bundesliga mit dem Resultat noch gut bedient. Der VfB untermauerte dank der Treffer von Deniz Undav (21.), Jamie Leweling (30., 42.) und Nikolas Nartey (95.) seine Europacup-Ambitionen und beendete die 24. Runde als Vierter.

Patrick Wimmer fehlte Wolfsburg erneut. Der ÖFB-Teamspieler kuriert einen Muskelfaserriss in der Wade aus.

