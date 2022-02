Südtirol Cup Finale der Sportrodler in Campill

Campill – Hilpold Theresa vom ASV Pfeffersberg sicherte sich mit Siegen bei allen Rennen der Saison die Gesamtwertung der Damen. In Campill war sie ein weiteres Mal nicht zu schlagen. Sie setzte sich im Abschlussrennen der Saison vor Ruggatscher Silvia (ASV Villnöss) und Ladstätter Greta (ASC Olang). Saisonübergreifend waren die ersten Verfolger von Hilpold Runggatscher Silvia auf Rang zwei und Tschurtschenthaler Hannah (ASC Olang) drei.

Bei den Herren war der kompletteste Rodler der Saison Sebastian Frei vom ASC Laugen Tisens. Zwar ohne Tagessieg, dafür mit konstant guter Leistung gewann er vor Tobias Müller des ARC Ulten die Gesamtwertung. Den dritten Rang sicherte sich Maximilian Gräber des ASC Olang, der sich mit dem Tagessieg im letzten Rennen noch auf das Podest hievte.

Bei den Doppelsitzern gewann das Duo Kofler/Lambacher des ASV Villnöss vor Stockner/Huber des ASV Pfeffersberg sowie Mair/Müller vom ASC Laugen Tisens – den Siegern des letzten Rennens der Saison.

Über die gesamte Saison gesehen stellte der ASV Pfeffersberg die besten Rodler. Sie setzten sich vor dem ASC Olang und dem ASV Villnöss durch. Die beste Jugendmannschaft kommt aus dem Villnösser Tal. Die Ränge zwei und drei in der Jugendvereinswertung gingen an den ASC Olang und an den ASV Lüsen.