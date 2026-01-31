Südtirol-Derby als Highlight vor Olympiapause

Von: mk

Bozen – Am Sonntag stehen in der win2day ICE Hockey League die letzten drei Partien vor der Olympiapause auf dem Programm. Dabei wartet noch einmal ein echtes Highlight: In der mit großer Wahrscheinlichkeit ausverkauften Sparkasse Arena in Bozen treffen der HCB Südtirol Alperia und der HC Falkensteiner Pustertal im Südtirol-Derby aufeinander. Doch auch die beiden weiteren Begegnungen versprechen Hochspannung. Im Karawanken-Derby empfängt der EC iDM Wärmepumpen VSV das seit Freitag für die Playoffs qualifizierte Olimpija Ljubljana, während Tabellenführer EC-KAC die Steinbach Black Wings Linz zu Gast hat. Nach diesen drei Spielen geht die Liga in die Olympiapause, ehe am 14. Februar mit der Partie FTC-Telekom gegen den VSV der Spielbetrieb fortgesetzt wird.

Zum vierten und vorläufig letzten Mal in dieser Saison kommt es am Sonntag zum Südtirol-Derby. Dabei empfängt der Tabellenfünfte HCB Südtirol Alperia den Sechsten HC Falkensteiner Pustertal. Beide Teams sind lediglich durch zwei Punkte getrennt. In den bisherigen drei Aufeinandertreffen behielt Bozen zweimal die Oberhand: Vor heimischem Publikum gab es einen 9:1-Kantersieg, gefolgt von einem 5:3-Erfolg in der Fremde. Das erste Duell in Bruneck entschied Pustertal mit 5:3 für sich. Die aktuelle Form spricht leicht für die Gäste, die drei ihrer letzten fünf Partien gewinnen konnten, zuletzt am Freitag mit 3:1 gegen Villach. Bozen hingegen verlor die vergangenen beiden Spiele deutlich – mit 0:6 in Linz und 0:3 in Wien – und blieb dabei ohne eigenen Treffer. Vor heimischem Publikum präsentieren sich die Füchse jedoch deutlich stärker: In den vergangenen sechs Heimspielen holten sie stets mindestens einen Punkt, vier davon konnten sie gewinnen. Pustertal hingegen entschied nur drei der vergangenen zwölf Auswärtspartien für sich.

Villach vor wichtigem Heimspiel gegen Ljubljana

Der EC iDM Wärmepumpen VSV kann sich mit einem Heimsieg am Sonntag gegen Olimpija Ljubljana etwas Luft im Kampf um die Top-Ten verschaffen. Aktuell halten die Villacher den wichtigen zehnten Tabellenplatz, haben jedoch nur zwei Punkte Vorsprung auf den Elften Budapest. Ljubljana ist Tabellenvierter und qualifizierte sich am Freitag durch einen dominanten 5:1-Heimsieg gegen Salzburg als fünftes Team vorzeitig für die Playoffs. Insgesamt war es bereits ihr fünfter Ligasieg in Folge. Der VSV unterlag zuletzt in Pustertal mit 1:3 und kassierte damit eine von zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen. Ein Erfolg gegen das formstarke Olimpija wird ein schwieriges Unterfangen, zumal die Kärntner in dieser Saison bislang noch kein Spiel gegen die Slowenen gewinnen konnten (3:6, 2:3, 2:7).

Tabellenführer KAC empfängt Linz

Im dritten Spiel des Tages empfängt Tabellenführer EC-KAC den Achten Steinbach Black Wings Linz. Die Rotjacken haben in der Tabelle weiterhin vier Punkte Vorsprung auf die ersten Verfolger Salzburg und Graz und damit am Sonntag die große Chance, diesen weiter auszubauen. Zuletzt feierte der KAC einen 5:2-Heimsieg gegen Budapest – einer von drei Erfolgen aus den letzten fünf Partien. Auch vor heimischem Publikum konnten die Klagenfurter drei der vergangenen fünf Begegnungen gewinnen, insgesamt ist der KAC jedoch nur das siebtbeste Heimteam der Liga. Mit den Black Wings kommt nun das elftbeste Auswärtsteam in die Heidi Horten-Arena. Die Oberösterreicher konnten nur zwei ihrer letzten zehn Auswärtsspiele gewinnen. Insgesamt befinden sich die Linzer jedoch in guter Form, mit zwei Siegen in Serie, zuletzt einem fulminanten 6:0-Heimsieg gegen Bozen. Als Tabellenachter haben die Stahlstädter aktuell fünf Punkte Vorsprung auf Rang elf. Gegen den KAC konnten sie in dieser Saison noch keine Partie gewinnen (3:5, 3:5, 2:3).

win2day ICE Hockey League:

So, 01.02.2026:

17.00 Uhr: EC iDM Wärmepumpen VSV – Olimpija Ljubljana

Referees: NIKOLIC M., SMETANA, Bedynek, Zgonc

17.30 Uhr: EC-KAC – Steinbach Black Wings Linz

Referees: KAINBERGER, PIRAGIC, Nothegger, Wimmler

18.00 Uhr: HCB Südtirol Alperia – HC Falkensteiner Pustertal

Referees: OFNER, STERNAT, Fleischmann, Mantovani

Alle Spiele werden beim Streaming-Partner Sporteurope.tv übertragen.