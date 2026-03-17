Südtirol hat einen Snowboard-Europacup-Gesamtsieger

Von: luk

Bozen – In den Disziplinen abseits des Ski Alpin feierten die Südtiroler Athletinnen und Athleten in der vergangenen Woche große Erfolge. So kürte sich der Snowboarder Mike Santuari beim Europacup-Finale in Ratschings zum Gesamtsieger. In Forni Avoltri stiegen indes die Italienmeisterschaften der Jugend-Altersklassen und auch dort gab es jede Menge Südtiroler Siegergesichter zu sehen. Hier der gewohnte Überblick.

In Ratschings war am vergangenen Wochenende alles angerichtet für das große Finale des Europacups. Im ersten Parallel-Slalom setzte sich der Japaner Ryusuke Shinohara im Finale gegen den neutralen Athleten Iaroslav Stepanko durch. Der Grödner Tommy Rabanser wurde Dritter, er besiegte im kleinen Finale den ebenfalls neutralen Ilia Khurtin. Fabian Lantschner (Bozen) wurde Fünfter. Im zweiten Parallel-Slalom der Herren wurde Lantschner Zweiter, nachdem er das Finale gegen den Österreicher Joachim Gravogl verlor. Manuel Haller (Burgstall) schloss als Vierter hinter dem Koreaner Junho Ma ab. Der Landeskader-Athlet Tobias Mutschlechner (St. Vigil) zeigte mit Platz 15 auf.

Für Mike Santuari aus Welschnofen gab es trotz der Plätze neun und 22 Grund zum Feiern, denn er entschied die Gesamtwertung vor Haller für sich. Bei den Damen schaffte es von den Südtirolerinnen nur Anna Mammone (Welschnofen) im zweiten Parallel-Slalom am Sonntag durch die Qualifikation, sie schloss auf Platz 13 ab.

Südtirols Nachwuchs-Biathleten glänzen bei Italienmeisterschaft

In Forni Avoltri stand am Wochenende die Italienmeisterschaft der Jugendkategorien in der Staffel (Samstag) und im Einzel (Sonntag) auf dem Programm. Dabei schafften es einige Südtiroler, sich den begehrten Titel unter den Nagel zu reißen. In den Staffeln wurden bei den „Aspiranti“ Luca Aircò, Matthäus Schwitzer und Leo Schwienbacher Dritte bei den Herren, bei den Damen verfehlten die Trios Ilvy Marie Markart, Anna Wolf und Verena Pallua sowie Katia Pallua, Sara Eisath und Elsa Canins als Vierte und Fünfte das Podest. In der Altersklasse „Juniores“ wurden Eva Hutter, Eva Weiss und Ester Cruciani Dritte. Bei den „Giovani“ trumpften die Südtiroler aber groß auf: Andreas Braunhofer, Aaron Niederstätter und Jonas Tscholl gewannen die Staffel vor Rafael Santer, Jan Steinkasserer und Julian Huber sowie Gabriel Haller, Elias Niederstätter und Alex Fontana. René Tirler, Adam Neumair und Aaron Galiani wurden Vierte. Bei den Damen dieser Altersklasse schloss das Trio Nina Nocker, Lena Sofie Haller und Thea Wanker auf Platz drei und das Trio Patrizia La Marchina, Melanie Ranalter und Anna Maria De Angelis auf Platz vier ab.

Im Einzel am Sonntag folgten die nächsten Topergebnisse. Angefangen bei den „Giovani“, wo die Plätze eins bis fünf allesamt von Südtirolern besetzt wurden. Es gewann Andreas Braunhofer vor Aaron Niederstätter, Julian Huber, Rafael Santer und Jonas Tscholl. Bei den Damen dieser Altersklasse wurde Nina Nocker Fünfte. Einen Südtiroler Italienmeister gab es auch bei den „Aspiranti“, wo Felix Wolf vom Südtiroler Landeskader triumphierte. Bei den Damen wurde Sara Eisath Vierte und Elsa Canins Fünfte. Und auch bei den „Juniores“ der Herren folgte ein Südtiroler Triumph, denn Maximilian Leitgeb gewann das Einzel. Simone Motta wurde Fünfter. Bei den Juniorinnen glänzte Eva Hutter als Zweite.

Zufriedenstellende Ergebnisse für Freestyle-Snowboarder

Die Freestyle-Snowboarder waren Anfang der vergangenen Woche bei der Italienmeisterschaft in Madonna di Campiglio im Einsatz. Dabei gab es einige ordentliche Ergebnisse zu sehen. Ben Marmsoler (Seis) wurde bei den „Aspiranti“ sowohl im Big Air als auch im Slopestyle Sechster, Marika Frenademez (Stern) wurde in der Kategorie „Junior“ zwei Mal Vierte und Marian Brunner (Antholz) holte sich in der Altersklasse „Junior“ im Slopestyle Platz sechs und im Big Air Platz neun.

Zuvor fand in Madonna di Campiglio eine Etappe der Coppa Italia statt. Dort wurde Marmsoler bei den „Aspiranti” Dritter im Big Air und Vierter im Slopestyle, Frenademez holte dieselben Platzierungen in der Altersklasse „Junior“ und Brunner wurde Fünfter im Slopestyle der „Juniors“. Einen Achtungserfolg erzielte auch Nicole Bazzanella: Die Völserin wurde beim FIS-Rennen „LAAX Kids Open“ in Worblaufen (Schweiz) Erste im Slopestyle der U18-Wertung.

Starke Südtiroler bei der Freeski-Premiere

In Obereggen stieg am Wochenende eine Premiere für die Freeskier, denn zum ersten Mal fand in der Coppa Italia IFT ein Big-Air- und Rail-Event statt. Im Big Air gewann Alex Putzer (Wolkenstein), Jakob Aichner (Hafling) wurde Dritter und Jonas Gasslitter (Pontives) Fünfter, alle drei sind vom Freeski-Landeskader. Bei den „Giovani“ gewann der Burgstaller Julius Ladurner, Leo del Frari von Vitamin-F wurde außerdem Dritter bei den „Allievi“. Im Rail-Event gewann wiederum Alex Putzer, außerdem holte der Burgstaller Sebastian Hofer Platz zwei in der Kategorie „Allievi“.

Auch die Skispringer waren am Wochenende im Einsatz, sie zog es zum Finale des Alpencups nach Hinterzarten (Deutschland). Leonie Runggaldier (Kastelruth) vom Südtiroler Landeskader wurde Elfte bei den Damen. Bei den Herren schloss Maximilian Gartner (Gröden) auf den Plätzen 20 und 12 ab.

In Primiero am Passo Cereda stieg vom vergangenen Freitag bis Sonntag die U14-Italienmeiserschaft der Langläufer. Los ging es am Freitag mit dem Sprint im freien Stil, wo sich bei den Damen Anna Profanter (Seiser Alm) gleich den Sieg holte. Ihre Teamkollegin Ronja Zemmer wurde Fünfte. Im klassischen Stil wurde Profanter Fünfte und Matias Piazza (SC Gröden) bei den Herren Siebter. Abgeschlossen wurde das dreitägige Event am Sonntag mit den Staffeln, wo Südtirols Mixed-Staffel, bestehend aus Zemmer, Profanter, Piazza und Lorenz Larcher auf Platz zwei hinter dem Trentino landete.