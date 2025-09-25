Südtirol siegt bei Leichtathletikbewerb in St. Gallen

Von: Ivd

Neudorf/St. Gallen – Die Südtiroler Auswahl hat den Arge-Alp-Leichtathletikbewerb in Neudorf im Kanton St. Gallen (Schweiz) für sich entschieden. Mit insgesamt 241 Punkten sicherte sich das Team den ersten Platz vor Bayern (233 Punkte), dem Trentino (223 Punkte) sowie weiteren sechs Mannschaften aus den Regionen des Alpenraums.

Der Erfolg ist zahlreichen Siegen und Podestplätzen zu verdanken. Bei den Männern überzeugte Leonardo Badolato mit Rang zwei über 100 Meter und Platz drei über 200 Meter. Giovanni Santomaso wurde Vierter über 400 Meter und siegte über 800 Meter. Samuel Demetz belegte Rang drei über 5000 Meter. Daniele Tomasi wurde jeweils Vierter über 110 und 400 Meter Hürden. Die viermal 100-Meter-Staffel mit Hannes Kaserer, Nicolas Fischnaller, Leonardo Badolato und Frederic Schopef erreichte den zweiten Platz. Im Hochsprung sprang Alberto Murari auf Rang zwei, Nicolò Fusaro wurde Zweiter im Stabhochsprung. Im Weitsprung siegte Alberto Masera vor Max Springeth, zudem gewann Masera den Dreisprung. Im Kugelstoßen wurde Danilo D’Alessandro Zweiter, im Diskuswurf belegte er Platz eins.

Auch die Südtiroler glänzten: Ira Harasser wurde Zweite über 100 und 200 Meter, Johanna Rabanser erreichte Rang vier über 400 Meter. Katja Pattis siegte über 3000 Meter, Valentina Cavalieri über 400 Meter Hürden. Die viermal 100-Meter-Staffel mit Ira Harasser, Valentina Cavalieri, Roberta Giovanelli und Lene Goller gewann den Bewerb, die viermal 400-Meter-Staffel mit Johanna Rabanser, Isabel Vikoler, Valentina Cavalieri und Elina Neunhäuserer belegte Rang zwei. Im Hochsprung erreichte Linda Maria Pircher Rang vier, Natalie Kofler wurde Zweite im Stabhochsprung. Linda Marie Pichler holte Platz drei im Weitsprung und Platz zwei im Dreisprung, Hannah Thaler wurde Dritte im Speerwurf.