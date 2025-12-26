Südtirol-Teams im ICE-Alltag gefordert

Von: fra

In der “win2day ICE Hockey League” finden am Stephanstag fünf Partien statt. Im Mittelpunkt aus Südtiroler Sicht stehen dabei die Auftritte des HCB Südtirol Alperia und des HC Pustertal, die beide auswärts um wichtige Punkte kämpfen.

Der HCB Südtirol Alperia trifft in Bozen auf Olimpija Ljubljana. Die Weiß-Roten sind zuletzt auf Rang sechs zurückgefallen, verfügen aber weiterhin über einen komfortablen Vorsprung auf die Verfolger außerhalb der Top sechs. Ljubljana reist als Tabellendritter an, musste zuletzt jedoch zwei Niederlagen hinnehmen. Während Bozen zu den defensivstärksten Mannschaften der Liga zählt, stellt das Team aus Slowenien die mit Abstand beste Offensive. In den bisherigen Saisonduellen setzte sich jeweils das Heimteam durch.

Der HC Pustertal gastiert zeitgleich beim HC Innsbruck. Die Wölfe aus Bruneck gehen mit Rückenwind in die Partie, nachdem sie sich zuletzt zwei Siege sichern konnten. Innsbruck, derzeit Tabellenletzter, beendete am vergangenen Spieltag seine Negativserie. Die Bilanz spricht jedoch klar für den HCP: Die letzten acht direkten Duelle gingen allesamt an die Pusterer, darunter auch alle bisherigen Saisonvergleiche.

Neben den beiden Südtiroler Begegnungen stehen am Freitag weitere drei Spiele auf dem Programm. Am Samstag folgt mit dem Kärntner Derby zwischen dem KAC und dem VSV ein traditionsreiches Duell (live auf ORF1).