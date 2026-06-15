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„In der Vorbereitung habe ich alles gegeben“

Südtiroler bei Hyrox-Weltmeisterschaft in Stockholm

Montag, 15. Juni 2026 | 17:20 Uhr
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Fabian Leitner
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Von: mk

Stockholm – Der 23-jährige Markus Baumgartner aus St. Georgen bei Bruneck nimmt diese Woche an den Weltmeisterschaften im Fitnesssport Hyrox teil. Vom 18. bis 21. Juni treffen sich in der Strawberry Arena in Stockholm die besten Hyrox-Athletinnen und -Athleten der Welt – zum ersten Mal überhaupt wird die WM in Skandinavien ausgetragen.

Baumgartner hat sich seinen Startplatz auf der internationalen Bühne hart erarbeitet: Beim Hyrox-Rennen in Verona (5. bis 7. Dezember 2025) belegte er in der anspruchsvollen Wettkampfklasse HYROX PRO Men den zweiten Platz in seiner Altersklasse (16–24 Jahre).

Mit einer Zeit von 1:03:48 Stunden lief er zudem auf Rang 15 von insgesamt 283 Startern im Gesamtklassement – ein Ergebnis, das ihm das Ticket nach Stockholm sicherte. Auch sonst überzeugt Baumgartner in der anspruchsvollen PRO-Klasse mit konstant starken Leistungen: Beim Hyrox in Wien gewann er heuer seine Altersklasse (16–24) und stellte mit 1:02:16 Stunden (Gesamtrang 17) zugleich seine persönliche PRO-Bestzeit auf. Beim jüngsten Rennen in Berlin blieb er mit 1:02:30 Stunden erneut knapp über dieser Marke.

Hauptberuflich ist Baumgartner Student: Er studiert Sportwissenschaft in Wien und wird seinen Masterabschluss in wenigen Monaten abschließen. Nebenher arbeitet er als Skilehrerund Personal Trainer und unterstützt Athleten bei der Trainingsplanung. Sein Wissen aus dem Studium fließt direkt in das eigene Training ein – und das soll sich in Stockholm auszahlen.

„In der Vorbereitung habe ich alles gegeben“, sagt Baumgartner. „Jetzt zählt nur noch, alles umzusetzen und auf den Punkt zu bringen. Mein Ziel ist es, die WM unter 60 Minuten zu finishen – und gegen die absolute Weltspitze anzutreten, ist für mich eine riesige Motivation.“

Ein Fitness-Sport im rasanten Aufstieg

Hyrox kombiniert Ausdauer und Kraft zu einem standardisierten Wettkampfformat: Acht Mal ein Kilometer Laufen, dazwischen jeweils eine funktionelle Übung an acht Stationen – darunter SkiErg, Schlittenziehen und -schieben, Burpee Broad Jumps, Rudern, Farmers Carry, Sandbag Lunges und Wall Balls. Weil die Strecke an jedem Austragungsort identisch ist, sind die Zeiten weltweit direkt vergleichbar.

Der 2017 in Hamburg gegründete Sport wächst seit Jahren rasant. In der Saison 2025/26 gingen weltweit über eine Million Menschen bei Hyrox-Rennen an den Start. Für die Weltmeisterschaft qualifizieren sich nur rund 0,5 Prozent der schnellsten Athletinnen und Athleten – dass mit Markus Baumgartner ein Südtiroler dazugehört, unterstreicht sein Leistungsniveau.

Bezirk: Pustertal

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