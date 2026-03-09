Südtiroler Glanz beim Alpe Cimbra FIS Children Cup

Von: mk

Bozen, 9. März 2026 – Seit vergangenem Montag stieg in Folgaria der 65. Alpe Cimbra FIS Children Cup, einer der prestigeträchtigsten Jugendwettkämpfe im Ski Alpin. Zunächst wurden Rennen auf nationaler, dann auf internationaler Ebene ausgetragen. Mittendrin waren einige heimische Talente, die reihenweise Top-Ergebnisse geliefert haben. Außerdem standen im norwegischen Narvik die Speed-Rennen der Junioren-Weltmeisterschaft auf dem Programm und Anna Trocker holte sich gleich die erste Südtiroler Medaille. Die Südtiroler Landeskader waren in der vergangenen Woche bei FIS- und Gran-Premio-d’Italia-Rennen im Einsatz.

Der Alpe Cimbra FIS Children Cup zieht Jahr für Jahr haufenweise Nachwuchstalente aus aller Welt an und zählt als größtes FIS-Jugendskirennen der Welt. Vom vergangenen Montag bis Freitag stand die 65. Ausgabe des renommierten Events auf dem Programm. Dabei glänzten die Südtirolerinnen und Südtiroler, die in Folgaria an den Start gingen, von Anfang an. Schon am Montag gab es die ersten Podestplätze zu feiern. So gewann Mia Molling vom ASV TZ Jochtal prompt den U14-Riesentorlauf auf nationaler Ebene mit der Siegerzeit von 2.03,34 Minuten. Bei den U14-Herren wurde Elias Magoni von der RG Wipptal Zweiter mit 61 Hundertstelsekunden Rückstand auf den Sieger Gregorio Marabelli Gallo. Im Slalom der U16 landeten bei den Damen zwei Südtirolerinnen auf dem Podium. Ida Gatterer vom Kronplatz Skiteam wurde Zweite, Francesca Miribung vom SC Gröden Dritte. Es gewann Benedetta Rosa Ranieri.

Am zweiten Wettkampftag ging es mit den großartigen Südtiroler Leistungen weiter. Im Slalom der U14-Herren wurde Elias Magoni Zweiter hinter Edoardo Ricci. In der U16 der Herren gewann Simon Kaser vom Seiser Alm Skiteam den Riesentorlauf in 1.55,97 Minuten. Bei den Damen derselben Kategorie glänzte Amy Happacher (3 Zinnen Dolomites) mit Platz drei hinter Eva Balduzzi und Benedetta Rosa Ranieri. Aufgrund der zahlreichen Podestplätze, aber auch einiger guten Top-Ten-Platzierungen, holte sich Südtirol außerdem mit großem Vorsprung den Gesamtsieg in der Rangliste der italienischen Komitees vor dem „Comitato Alpi Centrali“ und dem „Comitato Alpi Occidentali“.

Ab Mittwoch standen die internationalen Wettkämpfe beim Alpe Cimbra FIS Children Cup auf dem Programm. Für Südtirol hatten sich Elias Magoni (RG Wipptal), Mia Molling (TZ Jochtal), Ida Gatterer (Kronplatz Skiteam), Francesca Miribung (SC Gröden), Amy Happacher (3 Zinnen Dolomites) und Simon Kaser (Seiser Alm Skiteam) qualifiziert. Und besonders Molling wusste zu überzeugen. Denn schon am Mittwoch legte sie nach ihrem Riesentorlauf-Sieg in der U14 auf nationaler Ebene auch den auf internationaler Ebene nach und triumphierte.

Silber in der Team-Kombi: Anna Trocker mit nächstem Ausrufezeichen in Norwegen

Eine junge Südtiroler Skirennläuferin, die in dieser Saison schon für ordentlich Furore gesorgt hat, ist Anna Trocker. Die 17-jährige Völserin feierte in diesem Winter ihr Weltcup-Debüt, durfte in der Folge bei den Olympischen Winterspielen 2026 Mailand Cortina antreten und ist nun bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Narvik (Norwegen) im Einsatz. Und auch im hohen Norden gelang ihr das nächste Ausrufezeichen. In der Team-Kombination wurde Trocker gemeinsam mit Ludovica Righi am Sonntag Zweite hinter dem französischen Duo Emy Charbonnier und Ilona Charbotel und holte sich damit Silber.

Für ein gutes Ergebnis sorgten auch Arianna Putzer (SC Gröden) und Victoria Klotz (RG Wipptal), die es in der Team-Kombination auf Rang fünf schafften. Im Super-G am Samstag sorgte Putzer mit Rang neun außerdem für ein weiteres starkes Ergebnis. Die Abfahrt am Freitag musste abgesagt werden, in dieser Woche stehen für die Damen die technischen Disziplinen auf dem Programm. Dann hat insbesondere Trocker, die als Technik-Spezialistin gilt, die nächste Südtiroler Medaille im Blick. Für die Südtiroler Herren, Jakob Franzelin aus Montan und David Castlunger aus Abtei, geht es am Montag mit Super-G und Team-Kombination los.

Viele Einsätze für die Landeskader

Seit vergangenem Montag gab es für die Südtiroler Landeskader einiges zu tun. Die Damen von Trainer Tizian Gabrielli waren beim Gran Premio d’Italia in Pozza im Fassatal im Einsatz. Im ersten Riesentorlauf am Montag wurde Nora Pernstich aus Aldein Dritte in der U21 hinter Ludovica Righi und Sofia Parravicini. Arianna Putzer aus Gröden gewann die U18-Wertung als Gesamtelfte. Tags darauf bestand das gesamte U21-Podium aus Südtirolerinnen. Es siegte die Ultnerin Selina Trafoier vor der Völserin Nadine Trocker und der Tierserin Nora Damian.

Für den Landeskader der Herren unter der Leitung von Trainer Enrico Vicenzi ging es nach Antagnod ins Aostatal. Der erste Riesentorlauf am Montag musste abgesagt werden, beim zweiten glänzte David Castlunger. In der FIS-U21-Wertung wurde er Zweiter hinter dem Franzosen Arthur Heude, womit er die Wertung des Gran Premio d’Italia der Kategorie U21 für sich entschied. Für Vicenzis Truppe ging es direkt im Anschluss beim Gran Premio d’Italia in Valgrisenche weiter, wo am Mittwoch und Donnerstag zwei Slaloms ausgetragen wurden. Im ersten schafften es der Freienfelder Lukas Sieder und Castlunger als Zweiter und Dritter hinter Peter Corbellini auf das Podest. Die Speed-Spezialisten des Landeskaders waren am Donnerstag und Freitag hingegen in Valmalenco bei vier Super-G’s im Einsatz. Am ersten Tag wurde der Marlinger Noah Gamper prompt Zweiter hinter dem Schweizer Florian Fässler. Am Freitag legte Gamper wieder einen zweiten Platz hinter dem Italiener Marco Anselmi nach, genauso wie Aaron Stuffer vom SC Gröden, der sich im letzten Super-G hinter dem Italiener Zaccaria Trevisan einreihte.

Die Landesmeister der U21 und U18 im Riesentorlauf stehen fest

Am Piz Sella wurden am Sonntag die neuen Landesmeister der Altersklassen U18 und U21 im Riesentorlauf ermittelt, und zwar im Rahmen eines Rennens, das auch für die Marlene Cup Wertung zählt. In der Kategorie U21 setzte sich Valentin Sparber (RG Wipptal) durch. Er erzielte beim international besetzten Rennen in 2.07,43 Minuten die insgesamt viertschnellste Zeit. Die Silbermedaille gewann Luis Schuster (Kronplatz/2.07,63), Bronze ging an Alois Köllemann Baldini (Vinschger Oberland/2.07,83). In der Kategorie U18 ging der Titel hingegen an Simon Auer (3 Zinnen/2.08,84), der sich vor Giacomo Ploner (Alta Badia) und Matthias Mahlknecht (Gröden) durchsetzte.

Bei den jungen Frauen setzte sich Selina Trafoier (Ulten) durch, die in 2.09,57 Minuten die schnellste Zeit erzielte und nun Landesmeisterin ist. Silber ging an Nora Pernstich (TZ Überetsch-Unterland), die nur 0,03 Sekunden langsamer war. Rebecca Vetturini (Kronplatz) belegte in 2.11,16 den Bronzerang. In der U18 hatte Alenah Taschler (Gsiesertal) die Nase vorn, die in 2.11,15 die dritte Zeit erzielt hatte. In dieser Altersklasse gewann Franziska Klotz (TZ Überetsch-Unterland) Silber, Nicole Piccolruaz (Gröden) durfte sich über Bronze freuen.

Bereits am Samstag war an selber Stelle ein nationales FIS Junioren Rennen über die Bühne gegangen. Hier konnten sich die heimischen Rennläuferinnen besonders in Szene setzen. Eva Blasbichler (RG Wipptal) gewann in der U21-Kategorie vor Vetturini und Elisa Engl (TZ Überetsch-Unterland). In der U18 hatte sich Taschler vor Piccolruaz durchgesetzt.

673 Kinder bei den Landesmeisterschaften im Einsatz

Im Rahmen des Finstral Cups wurden am Wochenende auf Meran 2000 die Landemeisterinnen und Landesmeister der Jahrgänge 2014 bis 2017 im Riesentorlauf gekürt. Auf der Wallpach 1 Piste waren nicht weniger als 673 Kinder im Einsatz. Hier die Medaillengewinnerinnen und -gewinner im Überblick:

Kategorie U9 (Jahrgang 2017)

Mädchen: 1. Hannah Rainer (ASV Ridnaun) 56,04; 2. Sara Postinghel (Gsiesertal) 58,52; 3. Ludovica Tiezza (Alta Badia) und Vanessa Heel (Passeiertal) 58,68

Buben: 1. Leonardo Devecchi Bellini (Gröden) 54,84; 2. Leo Brunner (Passeiertal) 57,44; 3. Filippo Tiezza (Alta Badia) 57,60

Kategorie U10 (Jahrgang 2016)

Mädchen: 1. Anna Kössler (Kaltern) 56,02; 2. Astrid Summerer (3 Zinnen) 57,37; 3. Nadia Steiner (Prags) 57,59

Buben: 1. Fynn Breitenberger (Ulten) 54,30; 2. Timo Plank (TZ Jochtal) 54,74; 3. Manuel Andreas Spöttl (Vinschger Oberland) 56,41

Kategorie U11 (Jahrgang 2015)

Mädchen: 1. Pia Schmidhofer (Innichen) 53,74; 2. Giorgia Tiezza (Alta Badia) 54,06; 3. Jana Gschnitzer (Ridnaun) 54,15

Buben: Fabian Pichler (Eggen) 52,60; 2. Andy Erlacher (St. Vigil) 53,80; 3. Jannik Gamper (Ulten) 54,09

Kategorie U12 (Jahrgang 2014)

Mädchen: 1. Silvia Mair (Brixen) 54,04; 2. Sophia Prugger (Olang) 54,49; 3. Elisa Raggi (Eggen) 54,67

Buben: 1. Luca Thaler (Sarntal) 52,80; 2. Philip Ladurner (Hafling) 52,84; 3. Simon Hund (Brixen) 53,13

Skicross-Feeling in Alta Badia

Der Raiffeisen Grand Prix Landescup wurde am Wochenende mit Skicross-Rennen in Alta Badia fortgesetzt. Die Nachwuchstalente der Altersklassen U14 und U16 waren auf der Biok-Piste im Einsatz. Hier die Top3 der beiden Kategorien im Überblick:

Altersklasse U14

weiblich: 1. Lara Mayrhofer (Welschnofen) 54,52; 2. Julia Trocker (Seiser Alm) 54,77; 3. Julia Plunger (Seiser Alm) 54,98

männlich: 1. Elias Rudiferia (Alta Badia) 53,27; 2. Rene Auer (Gröden) 53,76; 3. Matthias Winkler (Kronplatz) 54,16

Altersklasse U16

weiblich: 1. Denise Demetz (Gröden) 52,48; 2. Francesca Miribung (Gröden) 52,78; 3. Carmen Gschliesser (Wipptal) 52,88

männlich: 1. Simon Kaser (Seiser Alm) 50,55; 2. Hannes Valentini (Alta Badia) 51,47; 3. Lukas Rabanser (Gröden) und Julian Martinelli (Ski Team Latemar) je 51,60