Südtiroler Motocross-Piloten mit starken Leistungen

Von: luk

Bozen – Die Motocross-Italienmeisterschaft sowie die Ausscheidungsrennen der Junioren-Meisterschaft Zone Nordost sind in vollem Gange – mit beachtlichen Leistungen der Südtiroler Piloten.

Beim ersten Lauf zur Italienmeisterschaft der Kategorien Rider/Expert in Albettone (Vicenza) landete Dominik Varotto (Ferlu Racing) im stark besetzten Feld der MX2-Klasse mit 80 Fahrern auf Rang 33. Sein Teamkollege Michael Rabensteiner (Alp-Riders Meran) überzeugte im ersten Lauf mit einem hervorragenden zwölften Platz, musste jedoch den zweiten Lauf aufgrund eines technischen Defekts auslassen, was ihn auf den 37. Tagesrang zurückwarf. Beim zweiten Meisterschaftslauf in Fermo (Marken) kam Rabensteiner als 22. ins Ziel.

Auch der Nachwuchs war im Einsatz: Beim ersten Ausscheidungslauf zur Junioren-Italienmeisterschaft Zone Nordost im umbrischen Città di Castello startete Lukas Messner (MAC Brixen) erstmals in der Klasse 125 und belegte den 23. Platz, gefolgt von Rang 28 beim zweiten Lauf in Ravenna.

In der Klasse Junior 85 zeigte sich Jakob Gampenrieder (Alp-Riders Meran) in starker Form und qualifizierte sich souverän für das Finale – mit Platz vier in Città di Castello und Platz sechs in Ravenna. Ebenfalls das Ticket für das Finale sicherte sich Liam Pichler (MC Berbenno/Pardi Racing) in der Klasse Senior 85 (10 bzw. 3.).

Ein erfreuliches Comeback feierte Norbert Lantschner (MC Evergreen), der nach langer Verletzungspause sein erstes Rennen beim zweiten Lauf der Veteranen-Italienmeisterschaft in Malpensa bestritt. In der Klasse Master MX2 verpasste er als Vierter nur knapp das Podium.