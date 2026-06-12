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Titelgewinn als wichtiger Meilenstein

Südtiroler Roller-Derby-Team holt gemeinsam mit Vicenza Gold

Freitag, 12. Juni 2026 | 10:11 Uhr
Foto Alp\'anass
Kiki Sibilla
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Von: mk

Vicenza/Bozen – Großer Erfolg für das Südtiroler Roller Derby: Das Bozner Team Alp’n Rockets sicherte sich gemeinsam mit dem Team The Anguanas aus Vicenza die Goldmedaille bei den italienischen Roller-Derby-Meisterschaften. Die beiden Teams traten in dieser Saison als Spielgemeinschaft unter dem Namen „The Alp’anass“ an und blieben während der gesamten Meisterschaft ungeschlagen.

Die Entscheidung fiel am vergangenen Wochenende bei der fünften Ausgabe von „Brace for Impact“ in Vicenza, einem der größten Roller-Derby-Turniere Italiens. Im Halbfinale setzte sich die Bozen-Vicenza-Fusion gegen Api Spaccaossa aus Rimini/Bologna durch. Im Finale traf das Team auf die She Wolves aus Rom. Nach einem intensiven und hart umkämpften Spiel gewann The Alp’anass mit 192 zu 165 Punkten und sicherte sich damit den italienischen Meistertitel.

Für die Südtiroler Athletinnen ist der Titelgewinn ein wichtiger Meilenstein. Nachdem die Alp’n Rockets im vergangenen Jahr noch die Bronzemedaille geholt hatten, gelang nun gemeinsam mit den Partnerinnen aus Vicenza der Sprung an die nationale Spitze.

Mit dem Meistertitel feiert das Südtiroler Roller Derby seinen bislang größten Erfolg auf italienischer Ebene und unterstreicht die positive Entwicklung des Sports in der Region.

Über Roller Derby

Roller Derby ist ein schneller Vollkontaktsport auf Rollschuhen, bei dem zwei Teams auf einer ovalen Bahn gegeneinander antreten. Der Sport verbindet Tempo, Taktik und Teamarbeit und steht für eine offene und inklusive Sportkultur.

Interessierte sind jederzeit willkommen. Kontakt zum Team Alp’n Rockets ist über Instagram möglich; auch ohne Vorkenntnisse ist ein Einstieg ins Training jederzeit möglich.

Bezirk: Bozen

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