Südtiroler Sieg im Latemar Snowpark

Obereggen – Spektakel auf dem Schnee und Strandatmosphäre auf 2.000 Metern Höhe im Herzen der Dolomiten. Zwei Südtiroler haben den Freestyle-Contest „Game of S.N.O.W.“ im Latemar Snowpark gewonnen: Bei den Skifahrern setzte sich Felix Torggler aus Villanders durch, während bei den Snowboardern David Stuefer aus Olang den ersten Platz belegte.

Der Wettbewerb fand im internationalen Snowpark des Skigebiets Latemar Dolomites statt, rund zwanzig Minuten von Bozen entfernt, im Rahmen der Veranstaltung „Beach Party auf 2.000 Metern“. Das Event feiert bereits zum dritten Mal die Partnerschaft zwischen der Südtiroler Destination und Misano Adriatico, einem bekannten Urlaubsort an der Adriaküste in der Romagna.

Torggler sicherte sich den Sieg bei den Freeskier mit einem spektakulären Transfer Swap 270, einem technischen Manöver, das das Gleiten über ein Rail mit Richtungswechsel und einer Drehung beim Absprung kombiniert. Stuefer dominierte hingegen die Snowboard-Kategorie mit einem Back Blunt 270, einem anspruchsvollen Jibbing-Trick, bei dem das Rail im Backside angesprungen wird, die hintere Boardseite über das Rail gleitet und der Ausstieg mit einer 270-Grad-Drehung erfolgt. Der Wettbewerb, der unter strahlend blauem Himmel vor zahlreichen Zuschauern ausgetragen wurde, zählte zu den Höhepunkten der Wintersaison im Skigebiet. Den Gewinnern überreichte der Bürgermeister von Misano Adriatico, Fabrizio Piccioni, zwei Eintrittskarten für den MotoGP-Grand-Prix von San Marino 2026, der am 13. September im Misano World Circuit stattfinden wird.

„Es war ein anspruchsvoller Wettbewerb, der die Fähigkeiten der Teilnehmer auf die Probe gestellt hat“, erklärten Riccardo Larcher, Präsident des Bozner Vereins Skateboardproject, und Vizepräsident Andrea Coppola. Sie betonten besonders die spektakuläre Streckenführung mit zwei Rails, die so angeordnet waren, dass ein Transfer-Sprung zwischen den beiden Elementen erforderlich war.

Die Veranstaltung wurde mit Unterstützung der Snowpark-Shaper Morris Ferrari und Simon Potauner sowie der Liftgesellschaft Obereggen Latemar SpA unter der Leitung von Geschäftsführer Benjamin Kirchmaier organisiert, gemeinsam mit der Stiftung „Fondazione di Partecipazione Misano: Mare, Sport e Cultura“, deren Präsident Luigi Bellettini ist.

„Der sonnige Tag hat die Partnerschaft mit unseren Freunden aus Misano Adriatico weiter gestärkt“, erklärte Thomas Ondertoller, Marketing- und Kommunikationsdirektor der Liftgesellschaft Obereggen Latemar SpA. „Eine Zusammenarbeit, die es uns ermöglicht, das Skigebiet Latemar Dolomites zu bewerben und die wir auch in Zukunft weiter ausbauen wollen.“ Die Wintersaison am Latemar endet am 12. April.

Zu diesem Anlass verwandelte sich der Snowpark in einen regelrechten „weißen Strand“: Rund dreißig Mitarbeiter und Rettungsschwimmer von VisitMisano richteten einen gastronomischen Stand ein, an dem die Gäste frisch zubereitete Piadine und andere Spezialitäten aus der Romagna genießen konnten. Zudem präsentierte VisitMisano die Neuheiten der kommenden Sommersaison in einem Informationszelt nahe dem Sessellift der Maierl-Piste, im neuen Restaurantt: Absam Stube. Von 12 bis 16 Uhr sorgten die DJs Riccardo Piva und Lori Gullo von Romagna Dance für musikalische Unterhaltung, während das Team aus Misano Adriatico mit Informationsmaterial für den Sommer 2026 warb.

„In Misano Adriatico bereiten wir uns darauf vor, die Gäste mit einem Angebot zu empfangen, das Meer und Hinterland miteinander verbindet – ergänzt durch die großen Sportevents im Misano World Circuit“, erklärte der Präsident der Stiftung Misano, Luigi Bellettini.