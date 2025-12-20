Südtiroler Snowboarder glänzen in Davos

Von: fra

Davos – Beim Snowboard-Parallelslalom in Davos erreichten die Südtiroler Athleten Gabriel Messner und Aaron March Podestplätze. Gabriel Messner aus Villnöß belegte Rang zwei, während Aaron March aus Brixen, der erst zwei Tage zuvor die Gesamtweltcupführung beim Rennen am Karerpass übernommen hatte, Dritter wurde.

Messner setzte sich im Viertelfinale gegen Teamkollege Maurizio Bormolini und im Halbfinale gegen March durch, musste sich im Finale jedoch dem Österreicher Arvid Auner geschlagen geben. Aaron March gewann das kleine Finale gegen den Schweizer Dario Caviezel.

Bei den Frauen feierte Elisa Cafont aus Belluno ihren ersten Saisonweltcupsieg, nachdem sie sich im Fotofinish gegen die Tschechin Zuzana Maderova durchgesetzt hatte. Jasmin Coratti aus Südtirol belegte Platz 15. Nach diesem Rennen beginnt die Weihnachtspause für die Snowboarderinnen und Snowboarder – weiter geht es am 10. Jänner mit dem Parallel-Riesenslalom in Scuol, Schweiz.