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Gemeinsam stark

Südtiroler Sporthilfe und ITAS Mutua verlängern Partnerschaft

Dienstag, 28. Juli 2026 | 16:13 Uhr
Sporthilfe-Präsident Giovanni Podini mit ITAS-Generaldirektor Alessandro Molinari
Südtiroler Sporthilfe
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Von: mk

Bozen – Die Südtiroler Sporthilfe und ITAS Mutua setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort: Der Partnerschaftsvertrag wurde um ein weiteres Jahr verlängert. Für die Südtiroler Sporthilfe ist dies ein starkes Zeichen des Vertrauens und der gemeinsamen Verantwortung gegenüber dem Südtiroler Sport.

„Es freut uns, dass mit ITAS Mutua eine so traditionsreiche und renommierte Versicherungsgruppe weiterhin an unserer Seite steht – und damit auch an der Seite der zahlreichen jungen Athletinnen und Athleten, die wir auf ihrem Weg begleiten dürfen“, betont Giovanni Podini, Präsident der Südtiroler Sporthilfe. Die Vertragsverlängerung steht im Zeichen des Jahresmottos der Sporthilfe „Gemeinsam stark“, das unterstreicht, dass sportlicher Erfolg das Ergebnis von Gemeinschaft und Rückhalt ist. Junge Talente brauchen ein starkes Umfeld, das sie fördert und begleitet. Trainerinnen und Trainer, Vereine, Verbände, Familien sowie Institutionen wie die Südtiroler Sporthilfe leisten gemeinsam einen entscheidenden Beitrag dazu, dass die Champions von morgen ihr Potenzial entfalten können. Auch ITAS Mutua blickt auf eine lange Tradition der Sportförderung zurück und verfolgt dabei ein klares Ziel: Sport als Instrument der sozialen Bildung und der persönlichen Entwicklung zu fördern. Anlässlich der Vertragsverlängerung war Giovanni Podini, Präsident der Südtiroler Sporthilfe zu Gast bei Alessandro Molinari, Generaldirektor von ITAS Mutua in Trient. Im Mittelpunkt des Treffens standen neben der Fortführung der Partnerschaft auch künftige gemeinsame Projekte sowie die konkrete Unterstützung der Südtiroler Nachwuchs-Champions.

„Die Verlängerung der Partnerschaft mit der Südtiroler Sporthilfe basiert auf Werten, die wir zutiefst teilen. Sport ist eine außergewöhnliche Schule des Lebens. Als gegenseitige Versicherung wollen wir junge Athletinnen und Athleten nicht nur auf ihrem sportlichen Weg begleiten, sondern sie auch beim Aufbau ihrer persönlichen Zukunft unterstützen. Dabei fördern wir Bewusstsein, finanzielle Bildung und einen umfassenden Schutz – weit über den Sport hinaus“, erklärte Dr. Molinari.  Seit beinahe 40 Jahren setzt die Südtiroler Sporthilfe auf die Unterstützung engagierter privater Sponsoren. Nur dank dieser wertvollen Partnerschaften kann der gemeinnützige Verein jährlich mehr als 200 Athletinnen und Athleten sowohl finanziell als auch ideell auf ihrem Weg begleiten.

Bezirk: Bozen

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