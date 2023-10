Südtiroler Team Target Competition holt vier Siege in drei Rennen

Andrian – Am vergangenen Wochenende trat das Südtiroler Team Target Competition gleich mit insgesamt 8 Fahrern in den Rennserien Porsche Carrera Cup Italia und TCR Italy an. Gleich vorweg genommen, es sollte einem Triumphzug gleichen!

Während das 18 jährige Supertalent Marco Butti im Qualifying auf dem Weg zur Pole Position von einer roten Flagge eingebremst wurde und sich mit dem 6. Rang zufrieden geben musste, konnte der Koreaner Junui Park mit dem 5. Platz sehr zufrieden sein, genauso wie Rodolfo Massaro mit P10 und Junesung Park mit P12.

Im Quali zum Porsche Carrera Cup Italia kam, unterstützt von „Porsche Zentrum Bozen-Trient“, für Target Competition zum 1. Mal der 24jährige Marvin Klein (F) zum Einsatz. Dem zweimaligen Gewinner des französischen Porsche Carrera Cup’s gelang es auf Anhieb das Meisterstück sich die Pole zu holen!

Sehr gut unterwegs waren auch die Zwillinge Artem und Shakar Slutski die sich P7, bzw. P8 sicherten.

Die 2 anschliessenden Rennen waren dann die Highlights des Tages wenn nicht der gesamten Saison!

Marco Butti, kam gut vom Start weg und überholte in überlegener Fahrweise Schlag um Schlag alle vor ihm liegenden Fahrer und holte sich den Sieg!

Junui Park kam auf den ausgezeichneten 5. Platz, Massaro auf den 8. Rang. Junesung zerstörte sein Fahrzeug unverschuldet in einem Massencrash am Start.

Doch noch hatte das Team aus Andrian nicht genug: auch Marvin Klein fuhr im Porsche Carrera Cup vom Start weg einen nie angefochtenen Sieg nach Hause. Sein 1. Rennen für Target Competition und gleich der 1. Sieg! Artem Slutski gelang wieder ein Platz unter den Top Ten, er wurde Sechster.

Was für ein Tag, eine Pole und 2 Siege!

Doch immer noch nicht genug, auch am Sonntag wurde ein weiterer Sieg mit Marco Butti eingefahren! Von P3 gestartet, hatte er bereits in der 2. Runde beide vor ihm liegenden Widersacher überholt. Anschliessend verteidigte er souverän seine Spitzenposition bis ins Ziel.

Junui Park kam auf den ausgezeichneten 7. Platz. Mit P8 brachte auch Rodolfo Massaro ein gutes Ergebnis nach Hause.

Im abschliessenden 2. Rennen des Porsche Carrera Cup‘s, startete Marvin Klein von der 3. Position, vor ihm der neue Champion der Serie, Larry Ten Voorde. Diesen konnte er überholen, als er kurz vor Ende des Rennens sich anschickte den Führenden anzugreifen, kam es zu einer Safety Car Phase, die einen weiteren Sieg vereitelte. die Slutzki Zwillinge kamen wiedermal unter die ersten 10, diesmal auf P8 und P9.

Mit schier unglaublichen 3 Siegen, einem 2. Platz und einer Pole an einem Wochenende, ging diese erfolgreiche Saison in beiden Rennserien zu Ende. Target Competition kann mit Genugtuung und Zuversicht in die Winterpause gehen.