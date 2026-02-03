Südtirols Wintersport-Talente weiter im Höhenflug

Von: Ivd

Bozen – Der heimische Nachwuchs war auch am letzten Jänner-Wochenende fleißig landauf, landab im Dauereinsatz. Hier die gewohnte Zusammenfassung der verschiedenen Höhepunkte in den unterschiedlichen Sportarten und Disziplinen.

In Villnöß ging am Samstag ein international besetztes FIS-Rennen der Snowboarder über die Bühne, bei dem die Landeskader-Athleten ihre Muskeln spielen ließen. Tobias Mutschlechner (St. Vigil in Enneberg) holte sich vor Kevin Crazzolara (Abtei) den Sieg, Thomas Fachin vom ASV Burgstall belegte den sechsten Rang. 24 Stunden später doubelten Mutschlechner und Crazzolara ihre Erfolge vom Vortag und besetzten wieder die Positionen eins und zwei. Bei den Frauen war Ex-Landeskader-Athletin Anna Victoria Mammone (ASV Welschnofen) als Fünte und Siebte beste heimische Athletin. Die Rennen in der Heimat von Roland Fischnaller wurden auch für den Italienpokal, sowie als Alperia Cup gewertet. Jenes am Sonntag war gleichzeitig auch die Landesmeisterschaft. Alle Landesmeister im Überblick:

Die Biathleten nahmen am Wochenende in Entracque im Piemont an den U13- und U15-Italienmeisterschaften mit dem Luftgewehr teil. Die heimischen Skijägerinnen und -jäger konnten mehrere Medaillen einheimsen. Im Sprint durfte sich Leon Josef De Giuseppe vom ASV Martell über die Bronzemedaille in der U15 freuen. Bei den gleichaltrigen jungen Frauen gab es durch Lia Rainer und Lea Hochrainer einen Doppelsieg durch den ASV Ridnaun. In der U13 gewann Peter Granruaz (Alta Badia) die Silbermedaille, während in der U13 weiblich ebenfalls zwei heimische Biathletinnen auf den beiden höchsten Treppchen standen: Dana Lilien Riba (Antholz) holte Gold, die Ultnerin Franziska Staffler belegte den Silber-Rang.

Medaillenflut auch am Sonntag

Am Sonntag ging der Verfolgungswettkampf über die Bühne. De Giuseppe wurde in der U15 männlich Dritter. In der U15 weiblich gingen alle drei Medaillen nach Südtirol: Anna Wolf (Antholz) gewann vor Lea Hochrainer und Maya Wierer, ebenfalls vom ASV Antholz. In der U13 gab es bei den Burschen Gold und Silber durch Hannes Huber (Antholz) und Adam Oberhauser (Gröden), während in der U13 weiblich alle drei Edelmetalle von Südtiroler Athletinnen gewonnen wurden. Gold ging an Riba, Silber an Staffler und Bronze an die Grödnerin Katharina Senoner.

Italienmeisterschaften, bzw. Italienpokal standen am Wochenende auch für die Langläuferinnen und Langläufer an. Sie waren in Lama Mocogno in der Emilia Romagna im Einsatz. Am Samstag gewannen Marie Schwitzer und Giada Fachin Gold, bzw. Silber im Sprint in der freien Technik. In der U16 – das Rennen wurde für den Italienpokal gewertet – wurde Magda Moser Dritte, während Paolo Pietroboni bei den Burschen Rang vier belegte. Am Sonntag wurde ein Distanzrennen in der freien Technik ausgetragen, welches für den Italienpokal gewertet wurde. Hier setzte sich Marie Schwitzer abermals in der U20 durch. In der U16 weiblich gab es einen Südtiroler Dreifachsieg durch Jana Gufler, Magda Moser und Sara Zanaboni, während Pietroboni bei den Burschen wieder auf Rang vier landete.

Freestyler sammeln im Europacup wertvolle Erfahrungen

Beim Europacup der Freeskier in Prato Nevoso haben die Athleten des Südtiroler Landeskaders allesamt fleißig Punkte gesammelt. Alex Putzer belegte den 20. Rang, Liam Gamper wurde 28. Für das beste Ergebnis aus heimischer Sicht sorgte Mattia Mersa, der als Vierter das Podium knapp verpasste. Ebenfalls Punkte gab es für dessen Südtiroler Kollegen der B-Nationalmannschaft Valentin Auer (19.), Max Von Aufschnaiter (22.) und Elia Baez Locher (25.).

Die Snowboarderinnen und Snowboarder waren ebenfalls im Einsatz. Hier belegte Nicole Bazzanella Rang 13, während Marika Frenademetz ihr Europacup-Debüt auf dem 22. Platz abschloss. Ebenfalls am Start war Jan Fulterer (48.). Felix Fulterer erreichte zum ersten Mal das Finale und wurde am Ende Neunter.

Am Klausberg gastierte die Raiffeisen Slopestyle Tour, und zwar für Freeskier und Snowboarder. Hier durften sich die Landeskader-Athleten Alex Putzer (Junioren, Senioren Ski) und Marian Brunner (Junioren, Senioren Snowboard) über den Sieg, sowie Ben Marmsoler (Junioren, Senioren Snowboard) über den zweiten Rang freuen.

Rodler mit Achtungserfolgen bei der Junioren-WM in Umhausen

Südtirols Alpinrodler haben den Junioren-Weltmeisterschaften in Umhausen ihren Stempel aufgedrückt. Und mittendrin auch die Athletinnen und Athleten des Landeskaders. So gewannen Jakob Gruber Genetti/Alex Castiglioni bei den Doppelsitzern die Silbermedaille. Im Einsitzer der Damen belegte Franziska Hofer Rang fünf, bei den jungen Männern schrammte Alexander Staffler als Vierter haarscharf am Podium vorbei.

Das Ultental war am Samstag Schauplatz der dritten Etappe der Raiffeisen-Serie. Trotz des Neuschnees der vergangenen Woche fanden die Athleten eine gut präparierte Rodelbahn vor. Insgesamt gingen 78 junge Rennfahrer an den Start. Im Alpinrodeln konnte Fink Paula (ASV Latzfons) und Gamper Daniel (ASV Feldthurns) die Tagesbestzeit erzielen. Die Mannschaftswertung gewann der ARC Ultental vor Laas Raiffeisen und ASV Latzfons. Im Sportrodeln waren Runggatscher Teresa (ASV Villnöss) und Geiser Stefan (ASC Laugen Tisens) nicht zu schlagen. Die schnellste Mannschaft war Laugen Tisens vor ASV Villnöss und dem ASC Olang.