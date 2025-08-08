Tagger in Amstetten im Halbfinale – Nun Duell mit Grabher

Von: apa

Österreichs Tennis-Hoffnung Lilli Tagger hat am Freitag im Viertelfinale des ITF-Sandplatzturniers in Amstetten mit einem dominanten Zweisatz-Sieg gegen die als Nummer drei gesetzte Deutsche Tamara Korpatsch aufgezeigt. Die 17-jährige Osttirolerin fertigte die 13 Jahre ältere Nummer 160 der Welt mit 6:2,6:0 ab und trifft im Halbfinale des mit 60.000 Dollar dotierten Heimevents in Niederösterreich am Samstag auf ihre topgesetzte Landsfrau Julia Grabher.

In der Weltrangliste wird sich Tagger, die im Juni den Juniorinnen-Titel bei den French Open geholt hatte, am Montag von ihrer aktuellen Position 513 deutlich auf ein neues Karrierehoch verbessern. Grabher setzte sich im Viertelfinale nach Satzrückstand noch mit 2:6,6:4,6:1 gegen die Tschechin Nikola Bartunkova durch.