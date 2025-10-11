Aktuelle Seite: Home > Sport > Tagger unterliegt in Ningbo-Qualifikation Kolumbianerin
Tagger unterliegt in Ningbo-Qualifikation Kolumbianerin

Samstag, 11. Oktober 2025 | 10:03 Uhr
APA/APA/AFP/Archiv/DIMITAR DILKOFF
Von: apa

Österreichs zur Aufsteigerin des Jahres gewählte Tennis-Hoffnung Lilli Tagger hat in der ersten Runde der Qualifikation für das WTA-500-Turnier in Ningbo verloren. Die 17-jährige Osttirolerin unterlag Camila Osorio aus Kolumbien, Nummer 80 der Welt, mit 4:6,2:6. Tagger erhielt für Ningbo sowie für die 250er-Turniere in Guangzhou und Jiangxi jeweils für die Qualifikation eine Wildcard. Die French-Open-Siegerin bei den Juniorinnen liegt im WTA-Ranking auf Platz 222.

