Tagger verpasst Hauptbewerb der Australian Open

Donnerstag, 15. Januar 2026 | 07:47 Uhr
Tagger muss noch auf ersten Grand-Slam-Hauptbewerb warten
Von: apa

Österreichs Tennis-Hoffnung Lilli Tagger hat ihre erste Teilnahme am Hauptbewerb eines Grand-Slam-Turniers vorerst verpasst. Die 17-jährige Osttirolerin musste sich am Donnerstag in der dritten und letzten Qualifikationsrunde für die Australian Open in Melbourne der vier Jahre älteren Thailänderin Lanlana Tararudee 3:6,0:6 geschlagen geben. Österreich ist im Frauen-Hauptfeld damit durch Julia Grabher und Anastasia Potapova sowie im Männer-Einzel durch Filip Misolic vertreten.

Misolic trifft in der ersten Runde auf den als Nummer 14 gesetzten Spanier Alejandro Davidovich Fokina. Grabher bekommt es mit der Italienerin Elisabetta Cocciaretto zu tun, die gebürtige Russin Potapova in ihrem ersten Grand-Slam-Spiel als Neo-Österreicherin mit der Niederländerin Suzan Lamens. Das ergab die Auslosung am Donnerstag.

