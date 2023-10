Target Competition holt den 2. Platz in Vallelunga

Andrian – In den vergangenen zwei Wochen, startete das Team von Target Competition aus Andrian bei 2 verschiedenen Rennserien. Mit den israelischen Zwillingen Artem und Zakhar Slutski, hiess es vom 6.-8.10 in Misano weitere Punkte im Porsche Carrera Cup zu holen.

Dies sollte dann auch gelingen. Bereits im Qualifying ließ der 7. Rang von Artem aufhorchen, Zakhar holte P13. In den beiden Rennen schlug dann Artem Slutski dann richtig zu. Bei sehr hoher Beteiligung von ca. 40 Fahrzeugen, gelang ihm im 1. Rennen mit P9 ein Platz an der Sonne, sprich unter den ersten 10, während er sich im 2. Rennen nochmals steigern konnte und sich den 5 Platz erkämpfte.

Sein Bruder kam auf P19, bzw. P12. In Vallelunga bei Rom waren am vergangenen Wochenende die Fahrer Marco Butti, Rodolfo Massaro und die beiden koreanischen Fahrer Junui und Junesung Park in ihren Hyundai Elantra im Rahmen der TCR Italy im Einsatz.

Im Qualifying konnte sich der erst 18jährige Marco Butti den ausgezeichneten 3 Rang sichern, Junui Park kam auf P9. Leider war das Rennen nicht von Erfolg gekrönt, Marco Butti musste sein Fahrzeug mit einem technischen Defekt abstellen. Junesung Park kam auf den sehr guten 7. Platz, auch Rodolfo Massaro konnte mit P12 zufrieden sein.

Im 2. Rennen am Sonntag konnte Marco Butti sich endlich der Pechsträhne entledigen, die ihn in den letzten Rennen verfolgt hatte. Von Startplatz 6 ins Rennen gegangen, gewann er auf Anhieb 2 Plätze, anschließend kam sein außergewöhnliches Talent zum Tragen, mit schier unglaublichen Überholmanövern kämpfte er sich auf den 2. Platz vor, Platz den er bis zur Ziellinie, trotz eines eigentlich unterlegenen Fahrzeuges, nicht mehr abgab.

Junui Park kam auf den guten 9. Rang, Junesung Park musste aufgeben, währen Rodolfo Massaro das Rennen auf P14 beendete. Die letzten Rennen beider Serien, finden vom 27.-29.10 in Imola statt.