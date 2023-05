Target Competition siegt in der TCR Europe

Andrian – Das Südtiroler Team Target Competition startet 2023 nicht nur im Porsche Carrera Cup Italia und in der TCR Italy, auch in der TCR Europe ist sie mit dem Serben Dusan Borkovic im Hyundai Elantra TCR am Start.

Während es in den ersten beiden Rennen Ende April in Portimao (Portugal) nicht nach Wunsch lief, konnte an diesem Wochenende in Pau (Frankreich) ein Sieg eingefahren werden.

Im ersten Rennen am Samstag konnte Borkovic, er hatte im Qualifying einen 2. Platz erreicht, sich vom Start weg sofort an die Spitze setzen, die er bis ins Ziel nicht wieder abgab.

Auch im zweiten Rennen am Sonntag schlug sich der Fahrer des Teams aus Andrian hervorragend.

Aufgrund der Regel, die die ersten Zehn des Qualifyings „umdreht“, startete Borkovic nur von Platz 9. Aufgrund eines Unfalls und einiger Überholmanöver gelang es ihm aber trotzdem sich bis auf den 2. Platz vorzuarbeiten und weitere wertvolle Punkte für die Meisterschaft zu sichern.

Die nächsten Rennen finden vom 25. bis 28.5. in Spa statt.

europe.tcr-series.com