Target Competition startet mit Topergebnissen in die neue Saison

In 3 Rennsportserien mit insgesamt 10 Fahrzeugen am Start

Andrian – Ein äußerst intensives Rennsport-Jahr 2024 erwartet das Südtiroler Team Target Competition. In 3 Rennsportserien mit insgesamt 10 Fahrzeugen wird an den Start gegangen.

Wie schon in den letzten Jahren, tritt man in der TCR Italy mit 5 (!) Fahrzeugen der Marke Hyundai Elantra TCR an. Weiters tritt Target Competiton, mit Unterstützung vom Porsche Centrum Bozen-Trient, so wie schon im Vorjahr, mit 3 Fahrzeugen im Porsche Carrera Cup Italia an. Weitere 2 Fahrzeuge werden im Porsche Carrera Cup Deutschland eingesetzt.

Dem nicht genug, starten die Andrianer auch heuer wieder beim legendären 24h Rennen vom Nürburgring, wo sie im vergangenen Jahr in ihrer Kategorie triumphierten. In den letzten Wochen bestritten sie zudem 2 Vorbereitungsrennen auf dem Nürburgring die sie in ihrer Klasse gewinnen konnten.

Am vergangenen Wochenende startete der Porsche Cup Deutschland in die neue Saison, ausnahmsweise nicht in Deutschland sondern auf der berühmten Rennstrecke von Imola. Für Target Competition gehen dabei heuer 2 Fahrer an den Start, es sind dies Marvin Klein (F), den zweimaligen Sieger des französischen Porsche Cups und der erst 18jährige Senna Von Soelen aus den Niederlanden.

Im Qualifying am Samstag mit 26 Fahrzeugen am Start, kam Klein auf den ausgezeichneten 5. Rang, während Van Soelen mit nur 1,1 Sekunden auf den Quali-Sieger Larry Ten Voorde, auf P17 kam. Im 1. Rennen fuhr Marvin Klein ein solides Rennen das er mit dem sehr guten 4. Platz beenden konnte. Senna Van Soelen, ein Rookie in seiner 1. Saison im Porsche, kam auf P14.

Auch das 2. Rennen am Sonntag war für das Team noch erfolgreicher. Marvin Klein, vom 7. Startplatz ins Rennen gegangen, machte sogleich einige Plätze gut und konnte nach einem ereignisreichen Rennen als dritter über die Ziellinie gehen und sich den 1. Podestplatz der Saison holen. Ein vierter und ein dritter Platz in den ersten 2 Rennen, ein Topergebnis für ihn und das Team!

Auch Senna Van Soelen kann mit dem 11. Rang mehr als zufrieden sein. In der Rookie Wertung, der Rangliste der jungen Neueinsteiger, belegte er sogar den 2. Rang!

Die nächsten Rennen zum Porsche Cup Deutschland finden bereits in einer Woche in Oschersleben statt.