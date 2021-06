TC Bozen vor Sprung in die Serie B2

Bozen – Der TC Bozen steht vor dem Sprung in die Serie B2. Am Sonntag setzten sich die Talferstädter im Hinspiel der nationalen Endphase der Serie C zu Hause gegen River Sporting Club klar mit 6:0 durch. Die Damenmannschaft vom TC Meran trennte sich hingegen gegen Park Tennis mit 2:2-Unentschieden.

Die Landesmeister aus Bozen zeigten heute in der Martin-Knoller-Straße ihre ganze Klasse und wurden ihrer Favoritenrolle mehr als gerecht. Tennisprofi Alexander Weis, der Kalterer Jonas Greif, Thomas Holzer und Tobias Tappeiner aus St. Pauls gewannen allesamt ihre Einzel-Matches. Im Doppel machten Weis/Greif und Holzer/Tappeiner dann den Sack zum glasklaren 6:0-Endstand zu. In zwei Wochen, am 11. Juli, findet in Cervignano del Friuli das Rückspiel statt. Bozen muss nur ein einziges Spiel gewinnen, um den Aufstieg in die Serie B2 perfekt zu machen.

Bei den Damen fällt die Entscheidung am 11. Juli

Wesentlich ausgeglichener war das Damen-Duell zwischen Meran und Park Tennis. Die Kurstädterinnen und das Team aus Treviso trennten sich mit 2:2-Unentschieden, somit fällt die Entscheidung in zwei Wochen in Treviso. Marion Viertler aus Schlanders setzte sich im Topspiel gegen Elena Covi in drei Sätzen mit 6:0, 5:7, 7:5 durch, Teresa Schwienbacher und Alessia Piccoliori waren gegen Maja Markoric bzw. Nicole Iosio chancenlos. Im Doppel sorgten Viertler/Piccoliori gegen Markoric/Maddalena Bettiol für den 2:2-Ausgleich. Somit bleibt der Traum vom Aufstieg in die Serie B2 für die Meranerinnen weiter am Leben.

Serie C – Nationale Phase:

TC Bozen – River Sporting Club 6:0

Alexander Weis (2.2) – Matteo Turci (2.6) 6:0, 6:1

Jonas Greif (2.4) – Alberto Milana (2.7) 6:0, 6:2

Thomas Holzer (2.7) – Matic Bevcar (3.1) 6:0, 6:0

Tobias Tappeiner (2.7) – Daniil Ganusevych (3.2) 3:6, 6:4, 6:1

Weis/Greif – Turci/Bevcar 4:6, 6:1, 10:5

Holzer/Tappeiner – Milana/Iangabriel Ferrara 6:1, 6:2

TC Meran – Park Tennis ASD 2:2

Marion Viertler (2.3) – Elena Covi (2.4) 6:0, 5:7, 7:5

Teresa Schwienbacher (2.7) – Maja Makoric (2.6) 3:6, 0:6

Alessia Piccoliori (2.7) – Nicole Iosio (2.8) 0:6, 0:6

Viertler/Piccoliori – Markoric/Maddalena Bettiol 6:4, 6:2