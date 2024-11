TC Rungg sichert Klassenerhalt in der Serie A1

Von: Ivd

Eppan/Rungg – Die Herren des TC Rungg zeigten sich am vergangenen Sonntag in beeindruckender Form und sicherten sich durch ein dominantes 6:0 gegen den römischen Traditionsclub TC Parioli vor heimischem Publikum den Verbleib in Italiens höchster Spielklasse. Durch diesen klaren Sieg festigt das Team die Tabellenführung in der Serie A1 und geht mit Rückenwind ins entscheidende Duell gegen Sassuolo.

Obwohl der Spieltag als Top-Begegnung der Runde gehandelt wurde, entwickelte sich das Match zu einem einseitigen Spektakel. Der TC Parioli, geschwächt durch die Verletzungsabwesenheit seines Stars Flavio Cobolli (ATP #32), konnte den Südtirolern wenig entgegensetzen. Schon in den ersten Einzelpartien setzten die Rungger ein deutliches Zeichen: Federico Gaio eröffnete mit einem makellosen 6:0, 6:0-Sieg über Andrea Piergentili. Anschließend dominierte Alexander Weis gegen Gabriele Vulpitta mit 6:3, 6:0 und brachte Rungg so schnell mit 2:0 in Führung.

Auch Maximilian Figl und Michael Geerts zeigten im Anschluss starke Leistungen und sicherten mit ihren Siegen den Gesamterfolg bereits vor den abschließenden Doppelmatches. Diese rundeten das Ergebnis ab und besiegelten den „Whitewash“, der die Rungger in der Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung auf Sassuolo festigte.

Trainer Manuel Gasbarri zeigte sich nach dem Spiel erfreut: „Natürlich war es ein Vorteil, dass Parioli nicht in voller Stärke angetreten ist. Die Verletzung von Cobolli hat sie hart getroffen und ihre Planung durcheinandergebracht. Trotzdem waren wir heute in jeder Hinsicht das stärkere Team, und der klare Sieg zeigt, dass wir den Klassenerhalt verdient haben. Nun fehlt uns noch ein Punkt, um das Play-Off-Ticket zu sichern.“

Am Sonntag, den 10. November, geht es für die Südtiroler im Heimspiel gegen Sassuolo um den Einzug in die Play-Offs. Nach dem überraschend deutlichen 5:1-Auswärtssieg im Hinspiel haben die Rungger gute Chancen, auch das letzte Match der regulären Saison erfolgreich zu gestalten.