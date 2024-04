Tennis geht durch die Decke

Bozen – Am vergangenen Donnerstag präsentierte das Südtiroler Landeskomitee für Tennis den Meisterschaftskalender im Haus des Sports in Bozen. Präsident Richard Weissensteiner, begleitet von Vorstandsmitgliedern Marion Kostner und Pietro Baruchello, führte die Spielpläne den Vereinsvertretern vor.

Das Vorstandsmitglied vom nationalen Tennisverband FITP, Roland Sandrin, beteiligte sich als Gast und Fachexperte. Weissensteiner zeigte sich hocherfreut über das große Interesse: „Die Organisation und Abwicklung ist ein wahres Mammutprogramm. Nadia Schuster leistet im Büro der FITP großartige Arbeit. Tennis erlebt in Südtirol im Sog von Jannik Sinner einen wahren Boom. Wir nähern uns der Marke von 7.000 Mitgliedern. Vor wenigen Jahren waren es noch 4.000 eingeschriebene Spieler.“

In der vierten Kategorie der Serie D sind 112 Herrenmannschaften über 19 Kreise verteilt. Bei den Damen sind es 69 Teams in zwölf Kreisen. Die Serien D3, D2, und D1 weisen ebenfalls hohe Teilnehmerzahlen auf, was allein in der untersten Spielklasse in Südtirol zu weit mehr als1.500 Partien führt. In der Serie C zählt man heuer acht Herren- und sechs Damenmannschaften. Daneben gibt es noch die ganzen Turniere der Over-Kategorien. Über 60 nationale Turniere sind für dieses Jahr von den verschiedenen Klubs angemeldet. Auch im Jugendbereich zeigt sich reger Betrieb und beachtliche Zuwachszahlen. Um dem Lehrermangel entgegenzuwirken, initiierten Weissensteiner und Sandrin einen Ausbildungskurs in Brixen, aus dem 18 neue Tennislehrer hervorgingen. „Wir hoffen, dass mindestens zehn Ausbildner künftig ihre Tätigkeit als Trainer ausüben, um den Bedarf ein wenig decken zu können“, so Weissensteiner und Sandrin unisono.

Sandrin appellierte an die Vereine, Spieltermine nicht zu verschieben, um den dichten Kalender nicht zu belasten. Terminvorverlegungen seien jedoch möglich. Weiters sollten Organisatoren die Teilnehmerzahlen bei Turnieren beschränken, besonders wenn nur zwei Plätze verfügbar sind. Er betonte, es sei unverantwortlich Spieler noch nach Mitternacht auf den Platz zu lassen. Der nationale Verband unterstütze heuer besonders die Turniere der vierte Kategorie mit finanziellen Beiträgen und organisatorischen Erleichterungen für erstmalig ausrichtende Vereine erklärte der bestens informierte FITP-Funktionär Sandrin weiter. Zusätzlich unterstrichen die Spitzen des hiesigen Landeskomitees das Wachstum vom neuen Trendsport Padel. Viele neue Plätze sind in den letzten Jahren und Monaten in Meran, Brixen, Gröden und weiteren Orten entstanden. Die Turniere locken dort ebenfalls viele Begeisterte an.

Jedem Verein wurde zum Abschluss das neue Jahrbuch des Tennis- und Padelsportverbandes übergeben. Dort sind alle Daten, Gruppen und Infos zur bevorstehenden Saison zu finden. Der Startschuss in der Serie C findet am 21. April statt. Richtig voll wird es dann im Tennismonat Mai, wo alle Teams in die heiße Phase starten.