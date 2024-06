Halle-Finale lautet Sinner gegen Hurkacz

Von: dpa

Der Tennis-Weltranglistenerste Jannik Sinner hat am Samstag in der Vorschlussrunde des ATP-Turniers in Halle den Chinesen Zhang Zhizhen mit 6:4,7:6(3) besiegt.

Der Südtiroler trifft im Finale am Sonntag auf den Polen Hubert Hurkacz, der sich gegen den deutschen Lokalmatador Alexander Zverev mit 7:6(2),6:4 durchsetzte.

Zverev muss damit weiter auf seinen Premieren-Titel bei dem Rasenturnier warten.