Halbfinal-Gipfeltreffen in Roland Garros mit Sinner und Djokovic

Von: sda

Paris – Im Männer-Semifinale der Tennis-French-Open kommt es am Freitag zum erhofften Gipfeltreffen zwischen dem Weltranglistenersten Jannik Sinner sowie Rekord-Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic. Der Südtiroler Sinner überzeugte im bisherigen Turnierverlauf. Das gilt aber auch für Djokovic, der Serbe setzte am Mittwoch mit einem Viersatzsieg gegen den Deutschen Alexander Zverev ein Zeichen. Um das zweite Finalticket spielen der Spanier Carlos Alcaraz und der Italiener Lorenzo Musetti.

Durch die erste Hälfte der Saison hatte sich Djokovic mit viel Mühe geschleppt. Die Bilanz war für seine Verhältnisse miserabel, weil mit mehreren Niederlagen gegen teilweise krasse Außenseiter versehen. Beim Turnier in Genf, das er wiederum kurzfristig als Vorbereitung auf die French Open in seinen Kalender aufgenommen hatte, gelang ihm mit seinem 100. Titelgewinn auf der Tour dann aber der erhoffte Lichtblick. Mit zusätzlichem Selbstvertrauen ging es in das zweite Grand-Slam-Event des Jahres.

“Grand Slam!” Zwei magische Worte für Djokovic. Auf der großen Bühne ist der “Djoker” bereit und imstande, sein ganzes Potenzial abzurufen. Da erreicht seine Motivation den Höchststand. Diese Turniere sind mit ein Grund, dass Djokovic auch mit 38 Jahren noch nicht von Rücktritt spricht. “Bei diesen Events kann ich mich konzentrieren und wirklich mein Bestes geben. Gerade Spiele wie gegen Jannik (Sinner) sind für mich besondere Herausforderungen und holen auch das Besondere aus mir heraus.”

Sinner – Djokovic im Head-to-Head 4:4

Das wird angesichts des Halbfinalgegners auch notwendig sein. Djokovic weiß, was auf ihn am Freitag zukommt. “Jannik wird auf einem sehr hohen Niveau spielen – halt so, wie er es in den vergangenen eineinhalb Jahren bei praktisch jedem Turnier getan hat. Ich erwarte nicht weniger von ihm.” Die beiden treffen zum neunten Mal aufeinander, im Head-to-Head steht es 4:4. Die jüngsten drei Matches gewann allerdings der Südtiroler. Auf Sand gab es nur einen 2021 in Monte Carlo von Djokovic gewonnenen Vergleich.

Sinner führt die Weltrangliste seit einem Jahr an. An seinem Status hat auch die drei Monate dauernde Sperre wegen angeblichen Dopings in diesem Jahr nichts geändert. Ihm hat die Zwangspause scheinbar nicht groß zugesetzt. Nach seiner Rückkehr ins Wettkampf-Tennis vor einem Monat beim Turnier in Rom hat er sich erst im Finale von Alcaraz stoppen lassen. Der 23-Jährige wird gegen Djokovic favorisiert, Sinner selbst sieht das pragmatischer: “Es wird schwierig. Seine Bilanz bei Grand-Slam-Turnieren sagt alles.”

Bei Alcaraz gegen Musetti kommt es u.a. zu einer Neuauflage des Monte-Carlo-Finales, als sich der Iberer in drei Sätzen durchsetzte. Auch danach im Rom-Halbfinale gewann Alcaraz auf dem Weg zum Turniersieg. Von sechs Duellen hat Musetti nur das erste 2022 im Hamburg-Endspiel gewonnen. Da wurde auf Sand gespielt, und der Außenseiter hat auch mit dem Gewinn von Olympia-Bronze seine Qualität auf roter Asche bewiesen. “Es wird ein wunderschöner Kampf”, meinte Titelverteidiger Alcaraz daher auch.