Aktuelle Seite: Home > Sport > Tennis-Stars Alcaraz und Sinner bei Six Kings Slam im Finale
Carlos Alcaraz steht in Riad im Finale

Tennis-Stars Alcaraz und Sinner bei Six Kings Slam im Finale

Donnerstag, 16. Oktober 2025 | 21:51 Uhr
Carlos Alcaraz steht in Riad im Finale
APA/APA/AFP/FAYEZ NURELDINE
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Die Tennis-Stars Carlos Alcaraz und Jannik Sinner haben das Traumfinale beim Six Kings Slam in Saudi-Arabien perfekt gemacht. Der Weltranglisten-Leader Alcaraz aus Spanien setzte sich im Halbfinale des lukrativen Show-Turniers gegen Taylor Fritz mit 6:4,6:2 durch. Anschließend besiegte der Südtiroler Sinner in seinem Duell mit dem serbischen Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic nahezu problemlos ebenfalls 6:4,6:2. Das Finale findet an diesem Samstag (20.30 Uhr MESZ) statt.

Beim Six Kings Slam gibt es keine Weltranglistenpunkte, keinen wichtigen Titel, kein Renommee zu gewinnen – dafür aber viel Geld. Der Gewinner der zweiten Auflage des umstrittenen Einladungsturniers erhält 4,5 Millionen US-Dollar, als Antrittsgage bekam jeder der sechs geladenen Topstars 1,5 Millionen Dollar. Die Spiele werden vom Streaming-Giganten Netflix übertragen. Im Raum steht der Verdacht des “Sportswashing” – das heißt, dass das Königreich Saudi-Arabien von seinen Verstößen gegen Menschenrechte ablenken und sein Image verbessern will.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
EU plant doch keine radikale Anti-Rauch-Offensive
Kommentare
70
EU plant doch keine radikale Anti-Rauch-Offensive
Tamara Lunger muss ihr Kamel zurücklassen
Kommentare
60
Tamara Lunger muss ihr Kamel zurücklassen
“Die Seiser Alm verträgt nicht noch eine Bahn”
Kommentare
48
“Die Seiser Alm verträgt nicht noch eine Bahn”
Venedig: Touristin stürzt in Kanal und gibt Google Maps die Schuld
Kommentare
48
Venedig: Touristin stürzt in Kanal und gibt Google Maps die Schuld
Motorradrüpel aus Deutschland machen Gardasee unsicher – Video
Kommentare
39
Motorradrüpel aus Deutschland machen Gardasee unsicher – Video
Anzeigen
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Setzt auf das Südtirol-Label
Setzt auf das Südtirol-Label
Bergila
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 