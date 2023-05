Teroldego Half Marathon geht an Koech und Mukandanga

Mezzocorona – Solomon Koech aus Kenia und Clementine Mukandanga aus Ruanda haben sich beim Teroldego Half Marathon, der Königsetappe der Teroldego Events am Samstag, 13. Mai in Mezzocorona durchgesetzt. Hinter Koech haben Rodgers Maiyo und Leonce Bukuru das Ziel in der Trentiner Ortschaft erreicht. Mukandanga gewann hingegen vor ihrer Landsfrau Emeline Imanzibayo und der Kenianerin Nancy Kerubo Kerage. Die besten Italiener der dritten Etappe der Top7-Laufserie waren der Bozner Khalid Jbari (Fünfter) und die Wahlboznerin Sarah Giomi (Vierte). Beim vom Verein Atletica Rotaliana organisierten Event haben sich außerdem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Staffellaufs „Staffetta del Teroldego“ sowie des nicht wettkampforientierten Laufs „7km del Teroldego“ ausgezeichnet.

Zahlreiche Läuferinnen und Läufer versammelten sich am vom Regen verschonten Samstagnachmittag, um am dritten Teroldego Half Marathon teilzunehmen. Dabei setzte sich von Anfang an ein afrikanisches Trio ab. Angeführt vom Kenianer Rodgers Maiyo rannten die drei, es waren noch Solomon Koech und Leonce Bukuru aus Burundu dabei, auf den ersten Kilometern nach Roverè della Luna und zurück allen davon. Als sie beim 14. Kilometer das Ziel in Mezzocorona zum ersten Mal passierten, war Koech an der Spitze, dicht verfolgt von seinen beiden Kontrahenten.

Auf den letzten sieben Kilometern konnte Koech aber den Abstand aufrechterhalten und kam so als erster am Ziel auf der Piazza della Chiesa von Mezzocorona mit einer Zeit von 1:05.25 Stunden an. „Heute war es sehr heiß, weshalb es ein sehr hartes Rennen war. Das war mein erster Teroldego Half Marathon, es ist gut gelaufen“, sagte der Sieger nach dem Rennen. Auf Platz zwei reihte sich nach 1:06.42 Stunden Maiyo ein, während Bukuru mit zwei Minuten und 17 Sekunden Rückstand mit Platz drei Vorlieb nehmen musste. Hinter dem Podium landete der Marokkaner Youssef Aich, während der Bozner Khalid Jbari als erster Athlet aus der Region auf Platz fünf über die Ziellinie rannte.

Mukandanga setzt sich bei den Damen durch

Clementine Mukandanga vom Verein G.S. Orecchiella Garfagnana feierte bei den Damen hingegen einen Start-Ziel-Sieg. Die Athletin aus Ruanda, die bei den Eliterennen des BOclassics gleich zwei Mal Siebte wurde (2017 und 2021), setzte sich von Anfang an von ihrer Konkurrenz ab. Sowohl auf dem ersten Teilstück durch die Piana Rotaliana von Mezzocorona nach Roverè della Luna und zurück als auch auf dem zweiten Teilstück von Mezzocorona zum „Lago dell’Ischia“ und zurück war Mukandanga an der Spitze. So überschritt sie die Ziellinie nach 1:12.39 Stunden mit der sechstbesten Gesamtzeit des Tages. „Für mich war es heute sehr heiß, fast schon zu heiß. Die Strecke war auch nicht einfach, sie hatte viele Kurven“, kommentierte sie nach dem Rennen.

Auf dem zweiten Platz reihte sich eine weitere Athletin aus Ruanda, Emeline Imanzibayo (1:13.53 Stunden) ein. Sie war über die gesamte Strecke hinter ihrer Landsfrau Mukandanga, schaffte es aber nie, auf sie aufzuschließen. Auf das dritte Treppchen des Podiums schaffte es Nancy Kerubo Kerage mit fast zehn Minuten Rückstand auf die Siegerin. Dabei kam es zum Zielsprint mit Sarah Giomi aus der Lombardei, die das Podium aber um ein Hundertstel verpasste (1:22.00 Stunden).

Viele Teilnehmer auch bei den anderen Rennen

Beim Staffellauf „Staffetta del Teroldego“ hat sich indes das Duo Ishmael Chelang Kalale/Lengen Lolkurraru durchgesetzt, welches es insgesamt auf eine Zeit von 1:06.18 Stunden brachte. Die beste Mixed-Staffel war hingegen das „Kala Team“, bestehend aus Daniele Felicetti und Martina Rizzoli (1:12.34 Stunden), während das „Lagarina Crus Team I“ von Monica Giordani und Monica Dossi das schnellste Damen-Duo war.

Vor der Siegerehrung durften außerdem auch jene Läuferinnen und Läufer am Just-for-Fun-Lauf „7km del Teroldego“ teilnehmen, die nicht wettkampforientiert ihre Kilometer abspulen wollten. „Die Rennen sind alle gut gelaufen, es war ein schönes Event. Ich möchte mich bei allen freiwilligen Helfern, den teilnehmenden Gemeinden, den Sponsoren und den Partner bedanken, ohne die die Austragung dieser Veranstaltung gar nicht möglich gewesen wäre“, freute sich Antonio Bettin, der Präsident von Atletica Rotaliana, nach den Rennen.

Nach dieser dritten Etappe der Top7-Laufserie geht es am 4. Juni mit einem weiteren Newcomer weiter: Dem Toblach Cortina Run.

Top-5 des 3. Teroldego Half Marathon:

Herren

1. Solomon Koech KEN 1:05.25 Stunden

2. Rodgers Maiyo KEN/Atl. Brugnera PN Friulintagli 1:06.43

3. Leonce Bukuru BDI/Cosenza K42 1:07.42

4.Youssef Aich MAR/Atl. Rodengo Saiano Mico 1:07.53

5. Khalid Jbari ITA/Athletic Club 96 Alperia 1:08.52

Damen:

1. Clementine Mukandanga RWA/G.S. Orecchiella Garfagnana 1:12.39 Stunden

2. Emeline Imanzibayo RWA/Rwanda 1:13.53

3. Nancy Kerubo Kerage KEN/Acsi Campidoglio Palatino 1:21.59

4. Sarah Giomi ITA/Cus Pro Patria Milano 1:22.00

5. Julia Kuen ITA/ASD Atl. Club 2000 Toblach 1:22.36

Alle Ergebnisse der Teroldego Events: https://tds.sport/de/race/13024

Nächste Rennen der Top7-Laufserie 2023:

Sonntag, 4. Juni 2023: Cortina Toblach Run

Sonntag, 2. Juli 2023: Seiser Alm Halbmarathon

Samstag, 15. Juli 2023: Reschenseelauf

Samstag, 26. August 2023: Erdäpfllauf

Sonntag, 24. September 2023: Soltn-Berghalbmarathon

Samstag, 21. Oktober 2023: AgeFactor-Run Branzoll