Thomas Ceccon siegt mit Meetingrekord über 100 m Rücken

Meran – Zwei Bestleistungen von Matteazzi und zwölf Veranstaltungsrekorde insgesamt in Meran Die neunte Auflage des Cool Swim Meeting im Meraner Lido ist heute Nachmittag mit einem grandiosen Rennen über 100 m der Rücken zu Ende gegangen.

Olympiasieger Thomas Ceccon hat die Erwartungen erfüllt und nicht nur das Duell mit dem vier Jahre jüngeren Christian Bacico gewonnen, sondern auf seiner Paradestrecke in 53,91 Sekunden einen neuen Meetingrekord aufgestellt. Er verbesserte seine Zeit aus dem Vorjahr (54,19, reichte Bacico heute zu Platz zwei) um knapp drei Zehntelsekunden. Nach zwei Veranstaltungsrekorden von Massimiliano Matteazzi über 200 m Brust und 200 m Lagen gab es an den drei Wettkampftagen in Meran insgesamt zwölf neue Meetingbestleistungen. Es war also eine Veranstaltung der Rekorde mit über 900 Teilnehmern aus über 60 Vereinen und neun Ländern.

Ceccon hält über 100 m Rücken auch den Weltrekord. Heute hat er gezeigt, was er kann. Er sprang mit einer Badehaube von Lorenzo Mora ins Wasser, der im schnellsten Lauf fehlte. „Die Zeit ist nicht schlecht, eine gute Durchgangzeit für die 200 Meter. Ich trainiere immer konstant und habe vier Jahre mehr Training hinter mir als er“, sagte Ceccon. Er bezog sich auf Bacico (Jahrgang 2005), der den Olympiasieger gefordert hat. „Aber Thomas auf dieser Strecke zu schlagen, ist nicht einfach.“

Gleich zwei Meetingrekorde hat heute Massimiliano Matteazzi aufgestellt. Zu Beginn drückte er die bisherige Meeting-Bestleistung über 200 m Brust von Tommaso Grandini (2.16,24 im Vorjahr) um fast zwei Sekunden auf 2.14,58 Minuten und kassierte ein Preisgeld von 200 Euro. Auch Alessandro Ionica (2.15,63) blieb unter dem bisherigen Meetingrekord. Eine Stunde später machte es Matteazzi über 200 m Lagen noch besser. Er nahm seinem älteren Bruder Pier Andrea Matteazzi den Veranstaltungsrekord von 2.01,52 ab, den dieser im Jahr 2022 geschwommen war.

Matteazzi drückte von Beginn an auf das Tempo und schlug in 2.00,58 an. Preisgeld: 350 Euro.

Dritter Sieg im dritten Brust-Rennen für Lisa Angiolini. Nach 50 und 100 m gewann sie heute auch über 200 m Brust in 2.29,31, blieb aber zwei Sekunden über ihrer Meraner Bestmarke aus dem Jahr 2023 (2.27,29). Auf Platz zwei landete die Bruneckerin Gaia Neidiger, 17 Jahre, vom Team Südtirol in 2.31,48. “Dieser Sieg stellt mich zufrieden”, sagte Angiolini, die vor einem Jahr das Olympia-Finale nur knappverpasst hatte. „Jetzt will ich beim Sette Colli kommende Woche in Rom schneller schwimmen.”

Über 100 m Rücken war Nicole Santuliana in 1.03,63 nicht zu schlagen. Die 100 m Delfin gingen an Lucia Tassinario vom Team Piemont (1.00,62), Über 100 m Delfin der Männer war Luca Scampicchio mit der schnellsten Zeit gemeldet. Der Lokalmatador des SSV Bozen landete in 55,50 hinter Sieger Francesco Cavallotti (55,14/Aqua Alpha) auf Platz zwei.

Über 200 m Lagen bleibt Laura Letrari der Veranstaltungsrekord. Ihre 2.14,82 aus dem Jahr 2017 konnte Siegerin Angelica Guerra (2.19,29) nicht gefährden. Zum Abschluss standen wie immer die 800 m Freistil auf dem Programm. Dabei feierten die Brasilianerin Maria Paula Heitmann nach 200 und 400 m Freistil (8.49.53) und Tommaso Griffante nach 400 und 1500 m Freistil ihren jeweils dritten Sieg. Griffante blieb in 7.58,89 nur eine Sekunde über dem Veranstaltungsrekord von Marco De Tullio (7.57,81/2019).

1000 Euro für Ceccon und Angiolini

Einen Scheck über 1000 Euro für die beste Einzelleistung des Cool Meetings anhand der Punktetabelle des Weltverbandes World Aquatics gab es für Thomas Ceccon für seine Siegerzeit über 100 m Rücken (die 53,91 Sekunden sind 876 Punkte wert) und für Lisa Angiolini für ihren Sieg über 100 m Brust (die 1.08.16 entsprechen 832 Punkten).