Tiefe Trauer: Norwegischer Biathlet Sivert Bakken stirbt im Alter von 27 Jahren

Von: ka

Passo Lavazè – Die Biathlon-Welt trauert um Sivert Bakken. Der 1998 geborene Athlet der norwegischen Nationalmannschaft befand sich während der Weihnachtspause zu einem Trainingsaufenthalt im Fleimstal und ist am Dienstagmorgen am Passo Lavazè verstorben.

Sivert Bakken hielt sich zusammen mit einigen Teamkollegen im Val di Fiemme auf, um sich auf die nächsten Weltcup-Rennen im Januar vorzubereiten. Ersten Informationen zufolge erlitt der Athlet in dem Hotel, in dem die Mannschaften üblicherweise untergebracht sind, plötzlich einen Schwächeanfall. Einige Teamkollegen fanden ihn leblos vor, da er nicht zur vereinbarten Zeit zum Frühstück erschienen war.

Im Jahr 2023 hatte der Athlet aufgrund einer Perikarditis seine Wettkampfkarriere unterbrochen und musste eine lange Pause einlegen. Nach zwei Jahren ohne Wettkämpfe kehrte er in den internationalen Wettkampfzirkus zurück und trat wieder regelmäßig für die norwegische Herrenmannschaft an. Noch am 19. Dezember hatte er am 10-km-Sprint in Annecy, Frankreich, teilgenommen.

„Unsere Gedanken sind in erster Linie bei Siverts Familie und allen Menschen, die ihm nahestanden, sowohl in Norwegen als auch im Ausland. Wir arbeiten mit den italienischen Behörden vor Ort zusammen”, erklärte Emilie Nordskar, die amtierende Generalsekretärin des norwegischen Biathlonverbands, auf dessen Website.

Zu den ersten Trauerbekundungen gehörte die des italienischen Biathleten Tommaso Giacomel, der erklärte, dass sie am Dienstag zusammen trainieren und Silvester mit dem gesamten Team verbringen wollten. „Das Leben war sehr hart zu dir. Du musstest mehr als zwei Jahre pausieren. Und jetzt das. Das ist nicht fair!”, trauert Giacomel um seinen Freund.

