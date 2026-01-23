Tirol-Derby geht an den HCB: Fünferpack gegen Innsbruck

Von: ka

Bozen – Sieg, Shutout und drei wichtige Punkte für den HCB Südtirol Alperia, der den HC TIWAG Innsbruck vor 3.300 Zuschauern in der Sparkasse Arena klar mit 5:0 bezwingt. Es ist der neunte Sieg in Folge der Weiß-Roten gegen die Tiroler, der zweite innerhalb von 48 Stunden nach dem schwierigeren 5:4-Overtimesieg vom Mittwochabend. Mit diesen drei Punkten rücken die Foxes bis auf einen Zähler an den zweiten Tabellenplatz heran, der derzeit gemeinsam von Salzburg und Graz belegt wird – jeweils mit einem Spiel mehr bzw. einem weniger. Bereits morgen reist Frank mit seinen Teamkollegen nach Wien, wo am Sonntag um 17:30 Uhr das heikle Duell gegen die Capitals ansteht (live auf TV33).

Der Spielverlauf:

Coach Shedden schont im Rahmen der Rotation Gibson, Di Perna und Marchetti sowie den verletzten Barberio. Vor dem Spiel findet die Ehrung für Kapitän Daniel Frank statt, der sein 700. Spiel im weiß-roten Trikot absolviert – ein Meilenstein, den nur wenige in der Geschichte des HCB erreicht haben.

Das erste Drittel ist sehr ausgeglichen: Bozen startet stark, muss dann aber die Initiative Innsbrucks hinnehmen. Die Tiroler lassen im Powerplay gleich zweimal die Führung liegen, als Benker vergibt. Den Bann brechen schließlich die Foxes: In der 13. Minute bedient Digiacinto Misley, der den Puck genau ins Kreuzeck setzt. Innsbruck gibt nicht auf und kommt durch Rappold zu einer guten Chance, der Gildon aussteigen lässt und Harvey prüft.

Im Mitteldrittel übernehmen die Hausherren die Kontrolle. Nach überstandener österreichischer Überzahl fällt in der 28. Minute das 2:0: Pollock spielt Gazley frei, der aus dem Slot per Direktabnahme Vernon keine Chance lässt. Nur etwas mehr als drei Minuten später, glänzt Schneider mit einer Einzelleistung, umkurvt den gegnerischen Goalie und schiebt ein – sein erstes Tor im Jahr 2026. Der US-Amerikaner hatte seit dem 26. Dezember nicht mehr getroffen, obwohl er weiterhin Assist um Assist geliefert hatte. Innsbruck darf im Powerplay auf eine Reaktion hoffen, doch erneut schlägt der HCB zu: Gersich bedient Gazley, der vor Vernon eiskalt bleibt. Die Weiß-Roten schnuppern sogar am fünften Treffer, doch Bradleys Schuss landet am Pfosten.

Das dritte Drittel ist reine Verwaltung: Die Foxes kontrollieren das Spiel, während Innsbruck die Segel streicht. Harvey sichert sich ohne große Mühe seinen dritten Shutout der Saison, und in der 59. Minute setzt Gersich bei angezeigter Strafe mit einem Schuss zwischen die Schoner Vernons den Schlusspunkt zum 5:0-Endstand.

HCB Südtirol Alperia – HC TIWAG Innsbruck 5 – 0 [1-0; 3-0; 1-0]

Tore: 12:48 Bryce Misley (1-0); 27:04 Dustin Gazley (2-0); 30:55 Cole Schneider (3-0), 35:14 Dustin Gazley SH1 (4-0); 58:04 Shane Gersich (5-0)

Torschüsse: 49-27

Strafminuten: 8-10

Schiedsrichter: Giacomozzi, Huber / Mantovani, Pardatscher

Zuschauer: 3.310