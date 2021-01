Toblach-Cortina: Schnee verändert alles

Toblach – Die ergiebigen Schneefälle zwangen die Organisatoren des traditionellen Volkslaufs Toblach-Cortina erneut zu reagieren und den kompletten Rennplan des Wochenendes zu überprüfen und umzugestalten. Nachdem sämtliche Rennen auf den morgigen Sonntag verschoben worden waren, stehen jetzt die neuen Zeiten und weitere Änderungen fest.

Aufgrund der hohen Lawinengefahr kann die historische Strecke von Toblach nach Cortina nicht in Angriff genommen werden. So wurde die Strecke geändert. Der erste Teil der neuen Route bleibt aber derselbe, vom Militärflughafen in Toblach geht es in Richtung Innichen, unter anderem vorbei an der Nordic Arena in Toblach. Dann geht es weiter bis zum Toblacher See und zum Kriegerfriedhof. Dann jedoch kommt es zu einer wesentlichen Änderung: Und zwar geht es für die Athleten zurück zur Nordic Arena, wo sich der neue Zieleinlauf befindet. Die Athleten der internationalen Rennserie Visma Ski Classic werden insgesamt 45 Kilometer in klassischer Technik zurücklegen und die Strecke somit zweimal absolvieren.

Das Visma-Ski-Classics-Rennen der Elite-Damen beginnt um 8.20 Uhr, jenes der Herren um 10.20 Uhr.

Um 12 Uhr beginnt das Rennen über 30 Kilometer im freien Stil. Um 12.10 Uhr starten die Athleten im klassischen Stil über 30 Kilometer.

Infos gibt es auch unter www.dobbiacocortina.org.