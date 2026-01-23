Topfavorit Prevc zur Skiflug-WM-Halbzeit vorne – Hörl 4.

Von: apa

Der haushohe Favorit Domen Prevc liegt zur Halbzeit der Ski-Flug-WM in Oberstdorf an der Spitze. Der Slowene führt nach den beiden Durchgängen am Freitag 14 Punkte vor dem Japaner Ren Nikaido. Jan Hörl hat vor den zwei weiteren Durchgängen am Samstag als Vierter mit 6,8 Punkten Rückstand auf den drittplatzierten Norweger Marius Lindvik gute Medaillenchancen. WM-Debütant Stephan Embacher rangierte auf Platz acht, Titelverteidiger Stefan Kraft war Zehnter.

Hörl verbesserte sich im zweiten Durchgang mit einem Satz auf 230 Meter noch um acht Positionen und mischt damit voll im Podestkampf mit. “Der Sprung ist mir sehr gut gelungen. Es war sehr cool, viele so weite Flüge habe ich noch nicht gehabt, aber sie häufen sich”, sagte Hörl im ORF. Seine Ausgangslage sei vielversprechend. “Das war ein Schritt in die richtige Richtung. Ich hoffe, ich kann das morgen bestätigen. Natürlich ist das Ziel eine Medaille, ganz klar.”

Embacher und Kraft über 20 Punkte hinter dem Podium

Embacher fehlen bereits mehr als 22 Zähler auf das Podium, seine Auftritte stellten den 20-jährigen Tiroler nicht zufrieden. “Das waren einfach zwei schlechtere Sprünge. Ich wollte einfach zu viel, das stört mich ein bisschen, weil ich es eigentlich im Griff habe”, sagte Embacher. Kraft wird seinen 2024 am Kulm errungenen Titel mit bereits 46,9 Punkten Rückstand auf Prevc nicht verteidigen können. “Es ist nicht schlecht, aber 220, 230 m wären schon mal lässig. Ich weiß, dass ich es drauf habe, und es auch schnell gehen kann, wie beim Jan, auf das hoffe ich morgen.”

Der zuletzt in Sapporo auf der Großschanze noch drittplatzierte Weltcup-Titelverteidiger Daniel Tschofenig kam nicht über Platz 24 hinaus. “Ich bin leider gar nicht ins Fliegen gekommen. Ich hoffe, dass sich das dieses Wochenende noch ändert”, sagte Tschofenig und machte neben der zu geringen Anlaufgeschwindigkeit mehrere andere Baustellen aus. Auch Routinier Manuel Fettner ist als 21. bereits weit zurück.

Dem zuletzt im Weltcup und auch in den Flugtrainings überlegenen Prevc gelang bei viel weniger Anlauf als die Konkurrenz kein idealer erster Sprung, er lag 1,4 Punkte hinter Lindvik auf dem zweiten Zwischenrang. Im zweiten Durchgang zeigte der Weltrekordhalter aber wieder seine ganze Klasse und geht mit klarem Vorsprung auf seinen ersten Flug-Titel los.