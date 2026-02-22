Aktuelle Seite: Home > Sport > Topfavoritin Karlsson fällt für 50-km-Langlauf aus
Karlsson fällt erkrankt zum Olympia-Finale aus

Topfavoritin Karlsson fällt für 50-km-Langlauf aus

Sonntag, 22. Februar 2026 | 08:46 Uhr
Karlsson fällt erkrankt zum Olympia-Finale aus
APA/APA/AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
Schriftgröße

Von: apa

Die schwedische Goldfavoritin im 50-km-Langlauf im klassischen Stil bei den Olympischen Spielen (10.00 Uhr/live ORF 1) fällt für das letzte Medaillenrennen in Tesero aus. Wie ihr Team bekanntgab, ist Frida Karlsson, Goldmedaillengewinnerin im Skiathlon und 10-km-Skatingbewerb, von ihrer Erkältung nicht rechtzeitig genesen. Auch Jonna Sundling ist nicht am Start. Für Österreich geht Teresa Stadlober nun mit erhöhten Chancen ins Rennen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Demo zu “Remigration”: Veranstalter üben Kritik an öffentlicher Debatte
Kommentare
61
Demo zu “Remigration”: Veranstalter üben Kritik an öffentlicher Debatte
Letztes Mitglied der „Puschtra Buibm“ gestorben
Kommentare
56
Letztes Mitglied der „Puschtra Buibm“ gestorben
Lawine in Südtirol: Deutscher gräbt um das Leben seines Freundes
Kommentare
50
Lawine in Südtirol: Deutscher gräbt um das Leben seines Freundes
Winterspiele sorgen für Verzögerungen auf Pustertaler Straße
Kommentare
47
Winterspiele sorgen für Verzögerungen auf Pustertaler Straße
Blutige Nächte in Norditalien: Die Bären sind erwacht
Kommentare
39
Blutige Nächte in Norditalien: Die Bären sind erwacht
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 