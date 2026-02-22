Topfavoritin Karlsson fällt für 50-km-Langlauf aus

Von: apa

Die schwedische Goldfavoritin im 50-km-Langlauf im klassischen Stil bei den Olympischen Spielen (10.00 Uhr/live ORF 1) fällt für das letzte Medaillenrennen in Tesero aus. Wie ihr Team bekanntgab, ist Frida Karlsson, Goldmedaillengewinnerin im Skiathlon und 10-km-Skatingbewerb, von ihrer Erkältung nicht rechtzeitig genesen. Auch Jonna Sundling ist nicht am Start. Für Österreich geht Teresa Stadlober nun mit erhöhten Chancen ins Rennen.