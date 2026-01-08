Von: mk

Bozen – Die intensive Weihnachtsphase in der win2day ICE Hockey League ist zu Ende, doch bereits am Freitag geht es mit hoch spannenden Partien weiter. Unter anderem kommt es zum Kärntner Derby zwischen dem EC iDM Wärmepumpen VSV und dem EC-KAC. Zudem stehen zwei Top-6-Duelle auf dem Programm: Die Moser Medical Graz99ers empfangen den HCB Südtirol Alperia, während der EC Red Bull Salzburg auf Olimpija Ljubljana trifft. Spannung pur wird auch beim Duell der Vienna Capitals mit den Steinbach Black Wings Linz erwartet. Außerdem sind Hydro Fehérvár AV19, FTC-Telekom, die Pioneers Vorarlberg und der HC TIWAG Innsbruck sowohl am Freitag als auch am Samstag im Einsatz.

Im vierten Kärntner Derby der Saison und insgesamt dem 363. der Geschichte empfängt der Tabellenzehnte EC iDM Wärmepumpen VSV den Spitzenreiter EC-KAC. Im ersten Aufeinandertreffen der Saison in Villach feierten die Hausherren einen 5:3-Erfolg, gefolgt von zwei Siegen des KAC in Klagenfurt (5:2, 4:1). Die aktuelle Form spricht klar für die Rotjacken, die ihre vergangenen beiden Spiele gewinnen konnten und insgesamt nur drei der letzten zehn Partien verloren haben. Der VSV hingegen konnte lediglich eines seiner letzten zehn Spiele für sich entscheiden. In der Heimtabelle liegen die Adler mit nur 22 Punkten aus 16 Spielen auf Rang elf, während der KAC mit 38 Punkten in der Fremde die beste Auswärtsmannschaft der Liga stellt. Auch die historische Bilanz spricht für den EC-KAC: 194 Siegen der Klagenfurter stehen 149 Erfolge des VSV sowie 19 Unentschieden gegenüber. In den vergangenen Jahren bauten die Rotjacken ihren Vorsprung weiter aus – 38 der letzten 50 Derbys gingen an den KAC, der zudem elf der jüngsten 14 Begegnungen gewinnen konnte.

Topspiel zwischen Graz und Bozen

Der Tabellenzweite Moser Medical Graz99ers trifft auf den viertplatzierten HCB Südtirol Alperia. Beide Teams trennen sechs Punkte, zudem endete bei beiden Mannschaften zuletzt eine fünf Spiele andauernde Siegesserie. Die 99ers unterlagen in Fehérvár mit 2:5, während Bozen eine 1:2/SO-Heimniederlage gegen Salzburg hinnehmen musste. Die bisherigen beiden direkten Saisonduelle entschied Graz für sich (6:3, 4:3/SO). Insgesamt warten die Südtiroler seit dem 30. November 2024 und nunmehr vier Spielen auf einen Erfolg gegen die Steirer.

Am Sonntag steht für den HC Bozen das nächste Duell an: Um 16.00 Uhr empfangen die Foxes zum vierten und letzten Mal in der Regular Season den EC iDM Wärmepumpen VSV, einen bislang eher unbequemen Gegner für die Weiß-Roten. Die Kärntner befinden sich in einer sehr schwierigen Phase und drohen aus der Pre-Playoff-Zone zu rutschen: In den letzten 14 Spielen gab es lediglich zwei Siege. In den bisherigen drei Saisonduellen setzten sich die Adler jedoch zweimal gegen Bozen durch – zunächst mit 6:3 in Bozen, dann mit 4:1 zuhause. Im letzten direkten Aufeinandertreffen behielten allerdings die Foxes in Kärnten nach hartem Kampf mit 4:1 die Oberhand.

Salzburg gegen Ljubljana: zweites Top-6-Duell

Neben der Partie Graz gegen Bozen kommt es auch beim Duell zwischen dem EC Red Bull Salzburg und Olimpija Ljubljana zu einem Aufeinandertreffen zweier Top-6-Mannschaften. Der Titelverteidiger aus der Mozartstadt liegt auf Rang drei und hat seine vergangenen elf Spiele allesamt gewonnen. Die Slowenen belegen Position fünf, vier Punkte hinter Salzburg, und konnten drei ihrer letzten fünf Begegnungen für sich entscheiden. In dieser Saison lieferten sich beide Teams bereits zwei äußerst spannende Duelle, die jeweils knapp an Ljubljana gingen (2:1, 4:3/OT).

Wien und Linz kämpfen um wichtige Punkte im Top-10-Rennen

Auch beim Duell des Tabellenachten Vienna Capitals gegen die neuntplatzierten Steinbach Black Wings Linz ist Spannung garantiert. Die Capitals haben lediglich einen Punkt mehr auf dem Konto als die Oberösterreicher und nur vier Zähler Vorsprung auf den Elften FTC-Telekom. Entsprechend geht es um enorm wichtige Punkte im Kampf um die Pre-Playoffs. Beide Teams präsentieren sich in guter Form und feierten jeweils drei Siege aus den letzten fünf Partien. Zuletzt waren beide Mannschaften – jeweils gegen den VSV – erfolgreich. Ein großes Problem der Black Wings bleibt jedoch die Auswärtsschwäche: Keines der letzten fünf Auswärtsspiele konnte gewonnen werden, mit insgesamt nur neun Auswärtspunkten belegt Linz Rang zwölf der Auswärtstabelle. Das erste Saisonduell in Wien endete in einem torreichen Spiel, das die Capitals mit 7:6 für sich entschieden. In Linz revanchierten sich die Stahlstädter mit einem 4:1-Heimsieg.

Roadtrip für Pioneers und Innsbruck

Sowohl die Pioneers Vorarlberg als auch der HC TIWAG Innsbruck absolvieren an diesem Wochenende einen Roadtrip nach Ungarn. Binnen 24 Stunden treffen beide Teams auf beide ungarischen Vertreter, für die es ebenfalls um wichtige Punkte im Kampf um die Top 10 geht. Zunächst gastieren am Freitag die Tabellenzwölften Pioneers Vorarlberg beim Elften FTC-Telekom. Das Team aus Budapest hat nur einen Punkt Rückstand auf den Zehnten VSV. Die aktuelle Form spricht allerdings nicht für den Liganeuling, der seine vergangenen fünf Spiele allesamt verloren hat, während die Pioneers ihre letzten beiden Partien gewinnen konnten. Die bisherigen beiden Saisonduelle entschied allerdings FTC mit 3:1 und 6:0 für sich. Tags darauf treffen die Vorarlberger auf Hydro Fehérvár AV19, gegen die sie zwei der bisherigen drei Saisonduelle gewinnen konnten (4:1 PIV, 3:0 AVS, 4:1 PIV).

Fehérvár empfängt am Freitag zunächst das Tabellenschlusslicht Innsbruck, das seine vergangenen sechs Spiele allesamt verloren hat. Die Siebtplatzierten aus Székesfehérvár feierten zuletzt hingegen zwei Siege in Folge und konnten auch die bisherigen drei Aufeinandertreffen mit Innsbruck für sich entscheiden (4:2, 2:1/OT, 5:4). Für Innsbruck geht es am Samstag in Budapest gegen FTC-Telekom weiter – gegen den Neuling konnten die Tiroler keines der bisherigen beiden Saisonduelle gewinnen (1:3, 2:6).

win2day ICE Hockey League:

Fr, 9.01.2026:

18.30 Uhr: Moser Medical Graz99ers – HCB Südtirol Alperia

Referees: GROZNIK, REZEK, Bedynek, Zacherl

18.30 Uhr: FTC-Telekom – Pioneers Vorarlberg

Referees: PIRAGIC, ZRNIC, Hribar, Muzsik

19.15 Uhr: Vienna Capitals – Steinbach Black Wings Linz

Referees: KAINBERGER, SIEGEL, Gatol, Vaczi

19.15 Uhr: EC Red Bull Salzburg – Olimpija Ljubljana

Referees: HUBER A., NIKOLIC K., Mantovani, Puff

19.15 Uhr: EC iDM Wärmepumpen VSV – EC-KAC

Referees: HRONSKY, SMETANA, Konc, Riecken

19.15 Uhr: Hydro Fehérvár AV19 – HC TIWAG Innsbruck

Referees: NIKOLIC M., SEEWALD E., Durmis, Jedlicka

Sa, 10.01.2026:

17.30 Uhr: Hydro Fehérvár AV19 – Pioneers Vorarlberg

Referees: PIRAGIC, ZRNIC, Hribar, Vaczi

18.30 Uhr: FTC-Telekom – HC TIWAG Innsbruck

Referees: NIKOLIC M., SEEWALD E., Durmis, Jedlicka

Alle Spiele werden beim Streaming-Partner Sporteurope.tv übertragen.