Torloses Remis im Derby zwischen St. Pauli und HSV

Von: apa

Der FC St. Pauli und der Hamburger SV haben sich am Freitagabend zum Auftakt der 19. Runde der deutschen Fußball-Bundesliga in einem chancenarmen Stadtderby torlos getrennt. St. Pauli kletterte durch den ersten Punktgewinn seit Jahreswechsel vom Tabellenende vorübergehend auf Rang 16, der große Befreiungsschlag aber blieb aus. Der Stadtrivale liegt mit fünf Punkten mehr auf dem Konto auf Rang 13.

Verteidiger Jannik Robatsch saß bei St. Pauli auf der Ersatzbank, David Nemeth (Adduktoren-OP) und Ersatztorhüter Simon Spari (Syndesmoseriss) fehlten aufgrund ihrer langwierigen Verletzungen.