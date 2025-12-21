Aktuelle Seite: Home > Sport > Toronto verliert ohne Pöltl gegen Boston 96:112
Jakob Pöltl musste auch gegen Boston aussetzen

Toronto verliert ohne Pöltl gegen Boston 96:112

Sonntag, 21. Dezember 2025 | 07:05 Uhr
Jakob Pöltl musste auch gegen Boston aussetzen
APA/APA/ERNST WEISS/ERNST WEISS
Von: apa

Nach zuletzt zwei Siegen hintereinander hat es für die Toronto Raptors am Samstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) eine Niederlage gesetzt. Die Kanadier verloren ohne Jakob Pöltl gegen die Boston Celtics mit 96:112. Rückenprobleme zwangen den Center wie schon in Milwaukee zum Aussetzen. Brandon Ingram und Sandro Mamukelashvili, der Ersatzmann des 30-jährigen Wieners, erzielten je 24 Punkte.

Torontos Coach Darko Rajakovic sprach Pöltl betreffend von “Schmerzen, die kommen und gehen”. Das alles sei “ziemlich unberechenbar”. Aber langfristig bestehe keine Sorge, so der Cheftrainer.

Durch die Niederlage gegen Boston und das gleichzeitige 121:114 der Philadelphia 76ers gegen die Dallas Mavericks sind die Raptors auf Platz fünf in der Eastern Conference zurückgefallen. Bereits am Sonntag gastieren sie bei den Brooklyn Nets.

Clippers überraschten mit Sieg gegen Lakers

Cade Cunningham führte die im NBA-Osten führenden Detroit Pistons mit einem Triple-Double aus 22 Punkten und je zehn Rebounds sowie Assists zu einem 112:86 gegen die Charlotte Hornets. Für die Denver Nuggets endete mit einem 101:115 gegen die Houston Rockets eine Serie von zuletzt sechs Siegen. Kevin Durant verbuchte 31 Zähler für die Texaner. Das Stadtderby in Los Angeles ging mit 103:88 überraschend an die Clippers, vor der Partie noch Schlusslicht in der Western Conference. Kawhi Leonard zeichnete für 32 Punkte verantwortlich. LeBron James war mit 36 Zählern der erfolgreichste Scorer der unterlegenen Lakers. Liga-Topscorer Luka Doncic schied noch vor der Halbzeit verletzt aus.

