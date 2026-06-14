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Habsburg im Alpine nicht auf dem Stockerl

Toyota gewinnt in Le Mans – Habsburg auf Platz sechs

Sonntag, 14. Juni 2026 | 18:06 Uhr
Habsburg im Alpine nicht auf dem Stockerl
APA/APA/AFP/LOU BENOIST
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Von: apa

Ferdinand Habsburg hat beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans mit seinem Alpine-Team den sechsten Platz belegt. Der 28-jährige Langstrecken-Spezialist verpasste am Sonntag gemeinsam mit seinen Kollegen Antonio Felix da Costa (POR) und Charles Milesi (FRA) von Startplatz drei aus das Podium bei den Hypercars. Toyota beendete indes die Siegesserie von Ferrari nach drei Jahren. Der japanische Rennstall gewann in Frankreich mit dem Trio Mike Conway, Kamui Kobayashi und Nyck de Vries.

Das Toyota-Team siegte bei der 94. Auflage des Traditionsrennens nach 381 Runden nur 10,9 Sekunden vor dem ersten Verfolger BMW. Auch der dritte Platz ging an Toyota. In der LMGT3-Kategorie fuhr Clemens Schmid in einem Akkodis-Lexus gemeinsam mit Jose Maria Lopez (ARG) und Răzvan Umbrărescu (ROU) auf Platz vier knapp am Podest vorbei. Vorjahressieger Richard Lietz musste sich in einem Manthey-Porsche zusammen mit Riccardo Pera (ITA) und Yasser Shahin (AUS) mit Rang 13 begnügen.

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