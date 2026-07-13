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Unter der Leitung von Trainer Davide Possanzini

Trainingsauftakt im FCS Center

Montag, 13. Juli 2026 | 15:20 Uhr
Fußball leer
lpa/pixabay - Symbolbild
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Von: mk

Bozen – Am Montag, den 13. Juli startet die Profimannschaft des FC Südtirol offiziell in die Saison 2026/27. Unter der Leitung von Trainer Davide Possanzini steigt am Nachmittag im FCS Center die erste Trainingseinheit der neuen Spielzeit.

PROFIMANNSCHAFT 2026/27

Torhüter: Marius Adamonis, Giacomo Drago, Alessandro Plizzari.

Abwehrspieler: Federico Davi, Simone Davi, Hamza El Kaouakibi, Raphael Kofler, Nicola Pietrangeli, Giacomo Stabile, Marco Varnier, Frederic Veseli.

Mittelfeldspieler: Dhirar Brik, Daniele Casiraghi, Marco Frigerio, Jacopo Martini, Salvatore Molina, Fabian Tait, Simone Tronchin, Karim Zedadka.

Angreifer: Silvio Merkaj, Kenny Mixtur, Raphael Odogwu.

Einberufene Jugendspieler: Marco Iuliano (2008), Domenico Lorubbio (2008) Francesco Rech (2008), Elias Schrott (2009).

Trainerstab: Davide Possanzini (Cheftrainer), Andrea Massolini (Co-Trainer), Emanuele Suagher (Technischer Mitarbeiter), Nicola Pasin (Athletiktrainer), Danilo Chiodi (Athletiktrainer), Michele Arcari (Torwarttrainer), Nicolò Brenna (Match Analyst).

Bezirk: Bozen

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