Traumstart für den TC Rungg in die Serie A1

Eppan/Rungg – Der TC Rungg hat den ersten Spieltag der Serie A1 zu einem echten Vereinsfest gemacht. Als einziger Klub Italiens mit zwei Teams in der höchsten Liga feierte der kleine Verein aus Südtirol sowohl bei den Herren als auch bei den Damen einen erfolgreichen Start.

Herren: 5:1-Kantersieg gegen Eur Sporting Club Rom

Die Herrenmannschaft TC Rungg Yogurteria bezwang vor heimischem Publikum in den Traglufthallen am Rungghof den Eur Sporting Club Roma klar mit 5:1.

Zum Matchwinner avancierten gleich mehrere Spieler: Die Nachwuchstalente Maximilian Figl und Nicolò Toffanin sorgten zusammen mit Neuzugang Stefano Napolitano für die Siege in den Einzeln. Napolitano, im Vorjahr noch verletzt, gab sein Debüt im Rungg-Dress und überzeugte mit starker Leistung. Sein Coach Marco Bortolotti, selbst im Doppel aktiv, holte an der Seite von Figl den entscheidenden Punkt. Auch das Duo Agamenone/Toffanin war erfolgreich und fixierte den 5:1-Endstand. Einzig Neuzugang Franco Agamenone musste sich im Einzel nach hartem Kampf dem spanischen Topspieler Miralles Zapata beugen. Der verletzungsbedingte Ausfall von Alexander Weis konnte damit bestens kompensiert werden.

„Unsere Jungs haben vor allem charakterlich überzeugt“, resümierte Trainer Gasbarri. „Franco hat ein starkes Match gegen Zapata gespielt und dann im Doppel nochmal alles rausgehauen. Figl und Toffanin waren unglaublich, und Napolitano ist zurück auf dem Platz, das freut uns sehr.“ Die Herren treten nun dreimal in Serie auswärts an, ehe sie am 2. November wieder in Rungg aufschlagen.

Damen: 3:1-Sieg in Padua

Auch die Damen des TC Rungg Südtirol Kiku starteten erfolgreich in die neue Saison. Beim 3:1-Auswärtssieg in Padua waren es Silvia Ambrosio und Verena Meliss, die den Unterschied machten.

Ambrosio und Meliss gewannen ihre Einzel souverän und setzten im gemeinsamen Doppel noch einen drauf. Damit war der Auftaktsieg perfekt. Lediglich Julie Stuplova unterlag in einem umkämpften Match der jungen Isabella Maria Serban. „Unsere Damen kamen alle von den Sandplätzen, deshalb war es in Padova auf dem schnellen Hallenboden nicht leicht“, erklärte Gasbarri. „Aber Ambrosio und Meliss sind im Doppel einfach unglaublich, ihre Quote ist beeindruckend.“ Am kommenden Sonntag empfangen die Südtirolerinnen den TC Cagliari zum ersten Heimspiel.

Ergebnisse im Detail:

Serie A1 Herren – TC Rungg Yogurteria – Eur Sporting Club Roma 5:1

Franco Agamenone (ATP 310) – Miralles Zapata (SPA/ATP 411) 6:2, 4:6, 3:6

Stefano Napolitano (ATP 521) – Nicolo Ciavarella (ATP 1074) 4:6, 6:1, 6:1

Nicolò Toffanin (ATP 1374) – Lorenzo Russano 6:2, 6:4

Maxi Figl (ATP 1171) – Daniele Minighini 6:4, 6:3

Bortolotti/Figl – Zapata/Russano 6:2, 6:0

Agamenone/Toffanin – Ciavarella/Minighini 4:6, 6:2, 10:6

Serie A1 Damen – TC Padova – TC Rungg Südtirol Kiku 1:3

Marie Hildegard Benoit (BEL/WTA 501) – Silvia Ambrosio (WTA 204) 3:6, 2:6

Isabella Maria Serban (WTA 716/19 J.) – Julie Stuplova (WTA 392) 7:5, 4:6, 6:3

Lavinia Luciano (WTA 765/18 J.) – Verena Meliss (WTA 547) 2:6, 6:2, 3:6

Benoit/Luciano – Ambrosio/Meliss 6:7(2), 2:6