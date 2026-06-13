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Balogun trafin der ersten Halbzeit zweimal für das US-Team

Traumstart für USA mit 4:1-Rekordsieg gegen Paraguay

Samstag, 13. Juni 2026 | 05:13 Uhr
Balogun trafin der ersten Halbzeit zweimal für das US-Team
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/RICHARD HEATHCOTE
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Von: apa

Das US-Fußballteam hat in ihrem Auftaktmatch bei der Heim-WM groß aufgespielt. Die Auswahl der USA fertigte am Freitag in Los Angeles Paraguay mit 4:1 (3:0) ab und feierte erstmals seit 96 Jahren einen WM-Sieg mit drei Toren Differenz. Nach einem Eigentor von Damian Bobadilla (7.) sorgte Folarin Balogun mit einem Doppelpack (31., 45.+5) noch vor der Pause für die Entscheidung. Mauricio gelang in der 73. Minute der Ehrentreffer, Giovanni Reyna setzte den Schlusspunkt (98.).

Dem WM-Gastgeberteam gelang vor über 70.000 Fans mit einer frühen Führung ein perfekter Start ins Spiel. Die beiden herausragenden Italien-Legionäre Weston McKennie (Juventus) und Christian Pulisic (Milan) tricksten und kombinierten sich durch das Mittelfeld, der Querpass-Versuch von McKennie kullerte von Bobadilla ins eigene Tor. Es war der Ankick für einen dominanten Auftritt der Mannschaft von Teamchef Mauricio Pochettino.

Doppelpack von Balogun

Angriff um Angriff rollte auf das Tor von Paraguay, das defensiv überfordert war und offensiv kaum stattfand. Ein Treffer von Balogun in der 28. Minute wurde wegen Abseits aberkannt, drei Minuten später zählte das Tor nach Pulisic-Vorlage. Unmittelbar vor der Pause setzte sich der Stürmer von AS Monaco im Strafraum wieder durch und traf zum 3:0 ins Kreuzeck.

Pochettino nahm in der Pause Pulisic, der auf der linken Seite nicht zu halten war, vom Feld. Die US-Amerikaner blieben auch ohne ihren großen Star dominant, kassierten aber in der 73. Minute durch den eingewechselten Mauricio das 1:3. Malik Tillman (75.), Timothy Weah (77.) und Ricardo Pepi (88.) vergaben zunächst Chancen auf einen höheren Sieg, ehe Reyna in der Nachspielzeit zuschlug. Erstmals seit der WM 1930, als die USA 3:0-Siege gegen Belgien und Paraguay feierte, gelang damit bei einer WM-Endrunde ein Sieg mit drei Toren Unterschied. Eindrucksvoll bestätigte das US-Team seinen Status als Favorit der Gruppe D.

In der 50. Minute griff der VAR aufgrund einer für die WM eingeführten neuen Aufgabe ein. Schiedsrichter Danny Desmond Makkelie nahm nach VAR-Check eine Gelbe Karte für US-Kapitän Tim Ream zurück und zeigte Paraguays Miguel Almiron wegen einer Schwalbe Gelb.

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