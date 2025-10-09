Aktuelle Seite: Home > Sport > Trotz Top-Platzierungen: Monaco trennt sich von Hütter
Hütters Zeit bei Monaco ist vorbei

Trotz Top-Platzierungen: Monaco trennt sich von Hütter

Donnerstag, 09. Oktober 2025 | 19:46 Uhr
Hütters Zeit bei Monaco ist vorbei
APA/APA/AFP/FREDERIC DIDES
Schriftgröße

Von: apa

Adi Hütter ist nicht mehr Trainer der AS Monaco. Wie sich zu Wochenbeginn angekündigt hatte, trennte sich der Club aus dem Fürstentum vom Vorarlberger, wie die Sportzeitung “L’Equipe” am Donnerstag berichtete. Laut APA-Informationen erfolgte die Trennung einvernehmlich, eine offizielle Bestätigung seitens des Clubs lag am frühen Abend noch nicht vor. Mit Hütter verlassen demnach auch seine Assistenten Christian Peintinger und Klaus Schmidt den Club.

Hütter hatte seinen Vertrag erst zu Beginn des Jahres bis 2027 verlängert. Sportliche Gründe für sein Aus gibt es kaum. Monaco liegt in der französischen Ligue 1 aktuell am fünften Tabellenplatz, nur drei Punkte hinter Meister und Spitzenreiter Paris Saint-Germain. In der vergangenen Saison wurden die Monegassen Meisterschafts-Dritter und qualifizierten sich damit für die Champions League. Dort gab es in den bisherigen Auftritten ein 1:4 gegen Brügge sowie ein 2:2 gegen Manchester City.

“L’Equipe” berichtete, dass der Verein “nach einem durchschnittlichen Saisonstart und einer seit einigen Wochen bestehenden Entfremdung zwischen dem Trainer und der Mannschaft” reagiere. Gerüchten zufolge sollen aber interne Differenzen zwischen Hütter und der Clubspitze den Ausschlag für die Trennung gegeben haben. Monaco verkaufte im Sommer Spieler für über 110 Millionen Euro, für die Zugänge wurden nur rund 13 Millionen ausgegeben.

Belgier Pocognoli soll Nachfolger werden

Als Nachfolger von Hütter war zunächst der ehemalige Dortmund-Coach Edin Terzic im Gespräch, die Wahl soll aber nun auf den bisherigen Trainer von Union Saint-Gilloise, Sebastien Pocognoli, gefallen sein. Belgiens Meister bestritt ein Testspiel am Donnerstag bereits ohne den Ex-Profi an der Linie.

Hütter war seit Juli 2023 in Monaco tätig, nachdem er davor in Deutschland für Eintracht Frankfurt und Mönchengladbach gearbeitet hatte. “ASM” landete in der Ligue 1 am Ende der beiden Saisonen unter dem 55-Jährigen zweimal unter den Top Drei und spielte damit jeweils in der Champions League. Von den 93 Pflichtspielen unter Hütter hat Monaco 49 gewonnen (26 Niederlagen).

In den fünf großen Ligen Europas sind damit nur noch zwei Österreicher als Cheftrainer engagiert. Oliver Glasner betreut in England Crystal Palace, in der deutschen Bundesliga ist Christian Ilzer bei Hoffenheim am Ruder.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Unterberger kritisiert EU-Entscheidung
Kommentare
59
Unterberger kritisiert EU-Entscheidung
Aus für Pressekonferenz der Landesregierung: Omas gegen Rechts in Sorge
Kommentare
55
Aus für Pressekonferenz der Landesregierung: Omas gegen Rechts in Sorge
Seceda führt Online-Ticketing ein
Kommentare
43
Seceda führt Online-Ticketing ein
Präsident Herzog: Trump verdient Friedensnobelpreis
Kommentare
34
Präsident Herzog: Trump verdient Friedensnobelpreis
Wenn Brüssel über die Wurst streitet
Kommentare
27
Wenn Brüssel über die Wurst streitet
Anzeigen
Die Südtiroler Milchwirtschaft
Die Südtiroler Milchwirtschaft
Landschaftspflege, Tradition und Wertschöpfung
Zwischen Bargeld, Karten und neuen Systemen
Zwischen Bargeld, Karten und neuen Systemen
Digitale Zahlungen in Südtirol
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 